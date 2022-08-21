الشريعان يعيد تشكيل لجنة «المدن الصناعية»

مال وأعمال

أصدر وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة فهد الشريعان قراراً يقضي بتعديل بعض احكام القرار الوزاري الخاص باعادة تشكيل اللجنة الفنية الرئيسة بشأن بناء وتشغيل المدن الصناعية، حيث نص القرار على استبدال ممثل وزارة المواصلات بعصو ممثل عن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

واستند التعديل الصادر عن القرار الوزاري بالقانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة وتعديلاته واللائحة التنفيذية والقانون رقم 22 لسنة 2009 بشأن قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.

كما استند القرار الى مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة العامة للصناعة والصين بشأن بناء وتشغيل المدن الصناعية الجديدة والقرار الوزاري رقم 11 لسنة 2019 باعادة تشكيل اللجنة الفنية الرئيسية لبناء وتشغيل المدن الصناعية وكتاب ترشيح ممثل وزارة المالية في 2 يونيو 2022 وكتاب مرشح ممثل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المؤرخ في 27 يونيو 2022. وفي سياق متصل، وقعت الهيئة العامة للصناعة 9 جزاءات ادارية على مصانع مخالفة وأمهلتها شهراً لازالة المخالفة موضوع العقوبة، والا سيتم توقيع عقوبة اشد عليها، كما تم اصدار قرارات باغلاق5 قسائم صناعية ونص القرار انه في حال عدم ازالة المخالفة على القسيمة التي تم اغلاقها سيتم توقيع عقوبة اشد على المخالفين. واستندت القرارات الصادرة من هيئة الصناعة على القانون رقم 22 لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والقرار الوزاري الخاص بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزاءات الانذار والغلق ومحضر ضبط المخالفة ومذكرة قسم التفتيش الصناعي وتوصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية.

