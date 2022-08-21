«تويتر» تتجه لتخفيض نصف مكافآت موظفيها

مال وأعمال

قالت شركة «تويتر» لموظفيها انهم قد يحصلون فقط على نصف مكافآتهم السنوية وفقاً للأداء المالي للشركة، بحسب ما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز». وأضافت الصحيفة ان التحديات التي تواجه الشركة تشمل عدم يقين المعلنين في ظل حرب اوكرانيا، والنزاع القانوني مع ايلون ماسك بشأن تخليه عن خطته لتقديم عرض شراء بقيمة 44 مليار دولار لشركة التواصل الاجتماعي. ونقلت الصحيفة عن اثنين من الموظفين دون الافصاح عن هويتهما انهما تلقيا رسالة بريد الكتروني من نيد سيغال رئيس المكتب المالي للشركة يوم الجمعة بشأن التحذير الخاص بالمكافأة.

وفي حين ان نسبة الخفض قد تتغير على مدار العام اعتماداً على الأرباح؛ الا ان مجموع المكافآت يبلغ حالياً 50% وفقاً للأهداف المالية المحققة، بحسب الصحيفة. وأكد متحدث باسم «تويتر» لصحيفة «نيويورك تايمز» تفاصيل البريد الالكتروني، ورفض الادلاء بمزيد من التعليقات.

