379 مليار دولار فقدتها الدول النامية بسبب الدولار

مال وأعمال

الارتفاع المستمر في الدولار الأميركي كان سبباً في حدوث فجوة في الموارد المالية للدول النامية، حيث يقوم كل صناع السياسات في هذه الدول باستخدام ما يعادل ملياري دولار تقريباً من الاحتياطيات الأجنبية يومياً تقريباً في محاولة لدعم عملاتهم مقابل الدولار. وبالاجمال، فقد استنزفت هذه الدول ما قيمته 379 مليار دولار من احتياطياتها، وهو مخزون الطوارئ المحتفظ به لدرء الأزمات الاقتصادية الحادة، خلال العام الحالي.

ومع ذلك، لم تسهم هذه الجهود سوى بالقليل في عملية استقرار اسواق الصرف الأجنبي في الدول الأكثر ضعفاً، ما يوضح مدى قوة العوامل التي تدفع الدولار للارتفاع ومدى خطورة الوضع الحالي.

وتراجعت قيمة عملات العديد من الدول، من غانا الى باكستان الى تشيلي، لمستويات قياسية منخفضة، ما فاقم ارتفاع معدلات التضخم والفقر والاضطرابات التي كانت متأججة بالفعل بعد عامين من المصاعب الاقتصادية الناتجة عن تفشي الوباء. خسرت 36 عملة حول العالم ما لا يقل عن عشر قيمتها هذا العام، بينما انخفضت 10 منها، بما فيها الروبية السريلانكية والبيزو الأرجنتيني، بأكثر من 20%.

كل هذا يشبه الى حد ما ازمات الأسواق الناشئة الكبرى في نصف القرن الماضي، مثل ازمة ديون اميركا اللاتينية في الثمانينيات وموجة خفض قيمة العملات التي تفشت في آسيا بعد عقد. ولا يرجح معظم المحللين حالياً حدوث مثل هذا النوع من الانهيارات الكبيرة، لكنهم يشيرون، في الوقت نفسه، الى ان بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو المحرك الرئيس لارتفاع قيمة الدولار، لديه مهام كثيرة ينبغي اتمامها لكبح التضخم. وكلما ارتفعت اسعار الفائدة الأميركية لتحقيق هذا الهدف، زادت مخاطر غرق المزيد من الدول النامية في ازمة عملة شاملة قد تؤجج بدورها ازمة ديون.

وبطبيعة الحال؛ فان الدول الناشئة ليست الوحيدة التي تضررت من الدولار القوي، ويمكنك معرفة ذلك من الأوروبيين واليابانيين. فقد انخفض اليورو الى مستوى التعادل مع الدولار للمرة الأولى منذ 20 عاماً الشهر الماضي، بينما انخفض الين الى ادنى مستوياته منذ عام 1998. ولكن في حين تدل هذه الشرائح على معاناة حقيقية للشركات والمستهلكين الذين يدفعون المزيد مقابل البضائع القادمة من الخارج؛ فان الدول النامية التي تعتمد على الدولار في التمويلات الحكومية تواجه تهديداً وجودياً تقريباً من الديناميكية نفسها.

