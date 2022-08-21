«سامسونج إلكترونكس» تستثمر 15 مليار دولار في البحث والتطوير

مال وأعمال

بدأت شركة «سامسونج إلكترونكس» العمل في مجمع جديد للبحث والتطوير بمجال أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية، وتخطط لاستثمار حوالي 20 تريليون وون (15 مليار دولار) بحلول عام 2028 لقيادة الريادة في تكنولوجيا الرقائق. وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن المنشأة الجديدة في جيهونغ التي تقع جنوب سيول ستقود بحثًا متقدمًا حول أجهزة وعمليات الجيل التالي لرقائق الذاكرة والنظام، إلى جانب تطوير تقنية جديدة تعتمد على خارطة طريق طويلة المدى. وحسبما نقلت «رويترز»، ذكرت أكبر شركة في العالم لتصنيع رقائق الذاكرة في بيان: تسعى «سامسونج إلكترونكس» لتجاوز حدود توسيع نطاق أعمال أشباه الموصلات. وذكر نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة «جاي واي» خلال حفل الإعلان عن المجمع البحثي الجديد: نحن بحاجة إلى مواصلة تقاليدنا في الاستثمار بشكل استباقي. وذكر نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة، جاي واي، خلال حفل الإعلان عن المجمع البحثي الجديد: نحن بحاجة إلى مواصلة تقاليدنا في الاستثمار بشكل استباقي. ومنذ 3 أسابيع، أقر مجلس الشيوخ الأميركي، نصا تشريعيا لتعزيز الإنتاج المحلي لأشباه الموصلات، بضخ مليارات الدولارات لمواجهة آسيا في الهيمنة على هذه الصناعة، وسط نقص في الرقائق الإلكترونية التي تستخدم في منتجات كثيرة من الهواتف الذكية والسيارات وصولا إلى الأسلحة.