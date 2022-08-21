«KIB» توج الفائزين الأربعة في السحب الثاني من حملته الصيفية

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن أسماء الرابحين في ثاني سحب من حملة صيف 2022 لحاملي البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع، والذي تم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، حيث فاز كل من فادي أحمد فحص، وحسين علي المهنا، وفهد عبد العزيز الخميس، ونوال حسين العجمي، بجوائز السحب الشهري، وهي عبارة عن قسائم سفر لأي وجهة يرغبون فيها، والتي تصل قيمتها لغاية 1000د.ك - صالحة لمدة لسنة كاملة من تاريخ السحب.

وفي كلمة توجه بها عمر المسلّم «مدير أول – إدارة تطوير المنتجات» في KIB، في هذه المناسبة بالتهنئة لجميع الرابحين من عملاء حاملي البطاقات الائتمانية وفيزا مسبقة الدفع ممن فازوا بجوائز الحملة الترويجية لصيف 2022 المقدمة لهم، متمنياً لهم رحلة شيّقة وممتعة، كما تمنّى للمشاركين الآخرين حظاً أفضل في السحب المقبل والأخير

كما أضاف المسلم: «يسعدنا بأن نرى حملتنا تنال هذا القدر الكبير من استحسان العملاء، فنحن نسعى دائماً إلى أن يكون لنا دور مساهم في حياتهم.

باعتبارنا (بنك للحياة)، فقد جاءت هذه الحملة لنشارك بها عملاءنا تجهيزاتهم لرحلاتهم، ولنساندهم خلال مواسم السفر، ونعدهم دائماً بابتكار المزيد من الحملات التي تلبي احتياجاتهم وتمنحهم تجربة مصرفية مميزة في مثل هذه الأوقات».

وفي ختام تصريحه، أكد المسلم على التزام البنك بتقديم أرقى مستوى من خدمة العملاء، مشيراً إلى إمكانية التواصل مع البنك على مدار الساعة خلال السفر، وعبر قنواته المتعددة.

منوهاً إلى جهود البنك المبذولة في سبيل تأمين وحماية عمليات الشراء التي يجريها العملاء عبر استخدام بطاقاتهم الائتمانية ومسبقة الدفع.

كما أشار المسلم إلى المزايا الفريدة التي تقدمها بطاقات البنك لحامليها وفق الشروط والأحكام، التي تتضمن: خدمات التأمين المجاني للسفر، ودخول أرقى قاعات الانتظار في المطارات الدولية، كما تقدم عروضاً حصرية على المطاعم داخل الكويت وخارجها، مع سلسلة من الخدمات الإضافية المساندة، كخدمات التنقل والمساعد الشخصي (الكونسييرج) وغيرها، علاوة على قبول جميع هذه البطاقات لدى أكثر من 30 مليون نقطة بيع حول العالم.

يذكر أن الحملة الصيفية لحاملي البطاقات الائتمانية وفيزا مسبقة الدفع من KIB قد أطلقت في 1 يونيو 2022، وتمتد حتى 31 أغسطس من العام الجاري، وهي تتضمن 3 سحوبات شهرية لأربعة فائزين في كل سحب، علماً بأن فرص العملاء المؤهلين المحتسبة للمشاركة بالسحوبات تصل إلى 3 فرص مقابل كل دينار عند الإنفاق بالعملة المحلية، وأيضاً تصل إلى 6 فرص للمعاملات الدولية، بما يشمل العمليات الشرائية والعمليات الإلكترونية التي تمت محلياً أو دولياً، وذلك خلال فترة الحملة.

