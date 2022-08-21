«إلكترونيات البحر» دشَّنت «كلاود 9» في «الكوت مول»

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دشنت شركة محمد عبد الرحمن البحر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، منفذها الجديد «كلاود 9» في الكوت مول.

ويعد معرض «كلاود 9 «في الكوت مول – الفحيحيل أحدث إضافة إلى شبكة متاجر البيع بالتجزئة التي تديرها كلاود 9 من إلكترونيات البحر في جميع أنحاء الكويت.

وبين المدير العام للمجموعة إيهاب الخطيب أن شبكة المعارض التي تديرها كلاود 9 من إلكترونيات البحر هي ثمرة جهودنا لتقديم أفضل تجارب عرض وتسوُق للمنتجات العالمية لعملائنا الأوفياء، وهي تمتد إلى ما هو أبعد من البيع بالتجزئة التقليدي، من خلال تقديم تجربة شاملة وخاصية تسوق سهلة بجميع النقاط الخاصة بالبيع».

وتمارس إلكترونيات البحر أنشطتها التجارية من بيع وخدمة ودعم فني منذ ما يقارب الستين (60) عاماً، ويمثل متجر كلاود 9 أحدث أبرز الجهود المبذولة من قبل إلكترونيات البحر لخدمة تطلعات العملاء وصيغة مبتكرة ومتجددة من خلال تطبيقات وقنوات متعددة Omnichannel تسمح للعميل بالتسوق عبر شبكة الإنترنت، أو التسوق من خلال المتجر لكل الأجهزة الإلكترونية المفضلة لديه بطريقة سهلة، حيث يعمل متجر كلاود 9 على تلبية الطلب المتزايد لعملائنا الاوفياء وفي اعتماد قنوات الشراء الحديثة عند شراء الأجهزة الإلكترونية المنزلية.

وأصبح متجر كلاود 9 متاحاً الآن للعملاء عبر نقاط اتصال متعددة، سواء كان ذلك من خلال المتاجر المتعددة للبيع المباشر من خلال متاجرنا في سما مول - العقيلة، وتيراس مول - السالمية، وروزانا مول - الراي، الكوت مول - الفحيحيل أو عبر شبكة الإنترنت على الموقع الإلكتروني المبتكر للمتجر من خلال الرابط: www.cloud9albahar.com، أو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول المخصصة لذلك، والمتوافرة على متجر تطبيقات غوغل بلاي أو متجر تطبيقات أبل.

ويعرض متجر كلاود 9 أيضاً مجموعة متنوعة من العلامات التجارية العالمية، كمنتجات أبل، وسامسونغ، وإل جي ، وهايسنس، وأبسون ، وكانون، وبلوبونكت، ومابي، وجنرال إلكتريك، والعديد من المنتجات ذات الجودة العالية، يتم أيضاً دعم مجموعة منتجات متجر كلاود 9 من خلال توفير خدمات إضافية اختيارية، كالأقساط الميسرة للعملاء الراغبين في الشراء الفوري والسداد لاحقًا، أو برنامج الضمان الإضافي، أو حماية الأجهزة الخاصة بكم من خلال تغطية تأمينية ضد الحوادث.

