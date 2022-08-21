نصف مليار دينار لأدوات الدين العام

مال وأعمال

أوضح التقرير أن بنك الكويت المركزي ذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر يونيو 2022 والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 450 مليون دينار ليصبح 500 مليون دينار في نهاية يونيو 2022 مقارنة بمستواه في نهاية يونيو 2021، أي ما نسبته نحو 0.9 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2022 والبالغ نحو 57.951 مليار دينار (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي. وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 2.750 %، ولمدة سنتين 3.250 %، ولمدة 3 سنوات 3.375%، ولمدة 5 سنوات 3.625 %، ولمدة 7 سنوات 3.750 %، ولمدة 10 سنوات 3.875 %. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 % من إجمالي أدوات الدين العام المحلي

(100 % في نهاية يونيو 2021).

