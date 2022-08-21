«التجاري» يحتفل بتخريج أول دفعة من برنامج «إعداد مترجم لغة إشارة مصرفي معتمد»

مال وأعمال

في بادرة جديدة تؤكد حرص البنك التجاري الكويتي الدائم على خدمة عملائه من جميع الفئات، تفرد البنك التجاري بتخريج أول دفعة من موظفي البنك المشاركين في البرنامج التدريبي « إعداد مترجم لغة إشارة مصرفي معتمد «وهو البرنامج الأول من نوعه على مستوى القطاع المصرفي في دولة الكويت والموثق من الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية.

وقد جاء إعداد هذا البرنامج التخصصي لحرص البنك على التميز في خدمة فئة الصم والبكم عند انجاز معاملاتهم المصرفية.

وقد حضر الحفل رئيس الجهاز التنفيذي في البنك الهام محفوظ وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية، حيث أشادت رئيس الجهاز التنفيذي بجهود قطاع الموارد البشرية في تعزيز دور البنك بتنظيم مثل هذه الدورات التدريبية التخصصية والتي صممها البنك لغرض تعزيز المسؤولية الاجتماعية نحو فئة الصم والبكم وكذلك تحقيق الالتزام التام بدليل حماية العملاء، كما أشادت بالجهد المبذول من قبل المتدربين للتعرف على لغة الإشارة وإتقانها خلال فترة البرنامج التدريبي.

وحضر اللقاء ممثلا عن الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية الدكتورة/ أمثال الحويلة – رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية والسيد أحمد الشوشاني – عضو مجلس إدارة في الجمعية الكويتية للإعاقة، حيث أعربت الدكتورة أمثال عن سعادتها بمبادرة البنك الفريدة من نوعها لمخاطبة الجمعية لتنظيم مثل هذه الدورات لخدمة أكثر من 4000 من الصم والبكم حسب إحصائية الجمعية متمنية أن يكون هذا البرنامج نقطة انطلاق لتعاون مشترك بين البنك والجمعية لإعداد وتنظيم برامج أخرى تخدم هذه الفئة.

كما حضر اللقاء حمد المري رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي للصم والذي عبر عن مدى سعادته بمبادرة القطاع المصرفي بوجه عام والبنك التجاري الكويتي بشكل خاص على تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية مثمنا جهود التجاري في السعي للتميز في خدمة العملاء من فئة الصم والبكم ومتمنياً أن تكون هذه الخطوة انطلاقة نحو تعاون مشترك بين الجمعية والبنك.

وفي ختام الحفل أكد صادق عبدالله مدير عام قطاع الموارد البشرية أن البنك التجاري سباق في تنظيم مثل هذه الدورات والبرامج التدريبية بالتعاون مع الجهات المتخصصة، حيث تعتبر هذه البرامج جزء من استراتيجية البنك لخدمة عملاءه من جميع الشرائح والفئات.

