2.8 تريليون دولار أصول البنوك الخليجية في نهاية الربع الثاني

مال وأعمال

أشار تقرير اقتصادي متخصص إلى انخفاض نسبة القروض إلى الودائع إلى أدنى مستوياتها في عدة فترات ربع سنوية على خلفية ارتفاع ودائع عائدات النفط.

ولفت التقرير الشهري الصادر عن «كامكو» عن «أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني من العام 2022» أن الارتفاع المستمر الذي شهدته أسعار النفط بدأ منذ بداية العام في الانعكاس مؤخراً على بيانات ودائع العملاء في البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال أنه من المتوقع أن يكون لتوقعات قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة هذا العام ومواصلة تلك التدابير العام المقبل، تأثيراً إيجابياً على صافي هامش الفائدة للبنوك الخليجية.

إلا ان تأثير رفع أسعار الفائدة عادة ما يبدأ في الظهور متأخراً ما بين ثلاث إلى أربع فترات ربع سنوية. بالإضافة إلى ذلك، فإن مدى محاكاة البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي لخطوات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في رفع أسعار الفائدة يؤثر أيضاً على مسار نمو صافي هامش الفائدة للبنوك الخليجية. إلا انه على الرغم من قيام بعض البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي بتطبيق زيادة طفيفة في معدلات الفائدة أو زيادتها بطريقة تدريجية (كما هو الحال بالنسبة لبنك الكويت المركزي)، فإن رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية له تأثير إيجابي بصفة عامة على إجمالي صافي هامش الفائدة للبنوك الخليجية.

كما كان ارتفاع أسعار النفط بمثابة مكاسب غير متوقعة للحكومات والشركات في قطاع التنقيب والإنتاج النفطي، مما ساهم في تسجيل معظم الحكومات في المنطقة لأول فائض مالي لها منذ عدة سنوات. وقد قدم ذلك دعماً إضافياً للاقتصاد مكّن الحكومة من الإنفاق على مشاريع جديدة وانعكس في نمو التسهيلات الائتمانية المصرفية خلال الربع.

وارتفع النمو الإجمالي لودائع العملاء على أساس ربع سنوي إلى أعلى مستوياته المسجلة في أربع فترات ربع سنوية بنسبة 4.0 في المئة، حيث وصلت إلى 2.2 تريليون دولار أميركي بنهاية الربع الثاني من العام 2022 بعد أن سجلت جميع دول مجلس التعاون الخليجي نمواً. وجاءت السعودية والإمارات في الصدارة بتسجيلهما أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي وسنوي، بينما سجلت البنوك القطرية والعمانية نمواً أقل نسبياً. من جهة أخرى، ظل نشاط الإقراض قوياً خلال هذا الربع، مما عزز دفاتر القروض بنهاية الربع. وبلغ إجمالي القروض 1.8 تريليون دولار أميركي بنهاية الربع الثاني من العام 2022، بنمو بلغت نسبته 2.0 في المئة على أساس ربع سنوي وبنسبة 7.4 في المئة على أساس سنوي.

وشهد صافي القروض نمواً هامشياً على أساس ربع سنوي بنسبة 1.9 في المئة بينما استقر النمو على أساس سنوي دون تغير يذكر بنسبة 7.4 في المئة عند مستوى 1.7 تريليون دولار .

وكان الأثر الصافي للنمو القوي لودائع العملاء ونمو القروض بوتيرة أقل في انخفاض نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 160 نقطة أساس بنهاية الربع الثاني من العام 2022. وكان هذا أحد أعلى معدلات التراجع بوتيرة متتالية بوصولها إلى أدنى المستويات المسجلة في عدة فترات ربع سنوية عند نسبة 79.1 في المئة.

ووصل إجمالي أصول قطاع البنوك إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.8 تريليون دولار بعد ارتفاعه بنسبة 2.9 في المئة خلال الربع الثاني من العام 2022 مقارنة بالربع الأول من العام 2022. وفيما يتعلق بأداء صافي الايرادات، وصل صافي الإيرادات على أساس ربع سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 11.1 مليار دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2022 بدعم من النمو الذي سجلته جميع دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت التي شهدت تراجعاً هامشياً بنسبة 0.6 في المئة على خلفية ارتفاع نسبة التكاليف إلى الدخل. وسجلت البنوك العمانية أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي بنسبة 13.9 في المئة تليها البنوك القطرية والبحرينية بتخطي النمو نسبة 3 في المئة. ويعزى نمو الأرباح بصفة رئيسية إلى ارتفاع إيرادات البنوك بدعم من الانخفاض الهامشي للمخصصات بينما ظلت نسبة التكلفة إلى الدخل ثابتة. من جهة أخرى، عكست الإيرادات ارتفاع أسعار الفائدة خلال هذا الربع مع قيام البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي برفع أسعار الفائدة بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة.

وارتفع إجمالي إيرادات البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي بنسبة 4.8 في المئة في الربع الثاني من العام 2022 ليصل إلى 24.9 مليار دولار أميركي مقابل 23.7 مليار دولار أميركي في الربع الأول من العام 2022. ويعزى هذا النمو على أساس ربع سنوي إلى تحسن الإيرادات بصفة عامة عبر جميع دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع. وكانت الزيادة مدفوعة بصفة رئيسة بارتفاع أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن قامت البنوك المركزية في المنطقة برفع أسعار الفائدة في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع سعر فائدته.

