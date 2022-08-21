مملكة ليسوتو.. ساحرة على الماء

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تشتهر مملكة ليسوتو بتضاريسها الجبلية، وهي الدولة الوحيدة على وجه الأرض التي يقع كل شبر من أراضيها على ارتفاع يزيد على ألف متر فوق مستوى سطح البحر.

وبينما يتصبب الملايين في جميع أنحاء أوروبا عرقا بسبب الحر الشديد خلال صيف حطم الأرقام القياسية، ينعم نظراؤهم في بلد إفريقي بأجواء معتدلة وحتى التزلج على الجليد.

هذه ليست علامة أخرى على تغير المناخ، لكنها الحالة النادرة التي تختص بها ليسوتو، وهي مملكة جبلية صغيرة تحيط بها دولة جنوب إفريقيا بالكامل. وتبلغ مساحة ليسوتو 3355 كيلومترا، وهي محاطة تماما بجمهورية جنوب إفريقيا، وتبعد عن المحيط الهندي مسافة 320 كيلومترا. وحكمت بريطانيا ليسوتو في الماضي بوصفها محمية باسوتولاند، وأصبحت مستقلة عام 1966، وعاصمتها ماسيرو. ويمنح هذا الارتفاع ليسوتو ميزة تتمثل في تساقط الثلوج التي تعد نادرة في جنوب القارة الإفريقية. ويترتب على ندرة الثلوج ندرة منتجعات التزلج على الجليد، إلا أن منتجع «أفريسكي» في جبال مالوتي في ليسوتو الواقع على ارتفاع ثلاثة آلاف متر يكسر القاعدة، ليكون منتجع التزلج الوحيد في إفريقيا جنوب خط الاستواء. ومن أجمل الوجهات السياحية في مملكة ليسوتو:

أبواب ممر الجنة: يعتبر من الأماكن السياحية الرائعة في ليسوتو التي يمكنك الاستمتاع بها بالمناظر الخلابة، حيث المساحات الخضراء الشاسعة والأشجار والجبال الخضراء، حيث يمكنك قضاء وقت ممتع والحصول على الاسترخاء والتأمل.

شلالات maletsunyane semonkong: من المناطق الخلابة التي يحرص سياح مملكة ليسوتو إلى الذهاب إليها، حيث الشلالات الطبيعية والطبيعة الرائعة، حيث يمكنك التقاط أجمل الصور بها، كما يمكنك ممارسة بعض الأنشطة ومنها ركوب الخيل.

جبال مالوتي: تعد جبال مالوتي من الأماكن السياحية المميزة في مملكة ليسوتو، وخاصة لمحبي رحلات السفاري، ويمكنك تسلق الجبال والتقاط أجمل الصور على أعلى الجبال، ويمكنك التزلج على الجليد والاستمتاع بأفضل الأوقات المميزة على جبال مالوتي.

? سد كاتسي: سد كاتسي يقع على نهر ماليبامات ويعتبر ثاني سد مقوس في افريقيا بأشكال هندسية مميزة، ويقع السد في منطقة خلابة حيث المساحات الخضراء الشاسعة والجبال الخضراء، ويمكنك الاستمتاع بالوقت في هذه المنطقة والتقاط أفضل الصور التذكارية.

? كازينو ليسوتو صن: يمكنك الاستمتاع بقضاء بوقت مميز وممتع في كازينو ليسوتو صن حيث يوفر الكازينو الخدمات السياحية المميزة، ويتميز كازينو ليسوتو صن بإطلالة بانورامية على الجبال، كما تواجد حمامات السباحة والسبا والجيم للحصول على الاسترخاء اللازم.

نصب ثابا بوسيو الوطني: من الأماكن التاريخية في مملكة ليسوتو، التي يمكنك من خلالها التعرف على تاريخ المملكة، ويقع النصب على طول هضبة الحجر الرملي وتقع على بعد 24 كم من العاصمة ماسيرو، ويعتبر نصب ثابا بوسيو من أهم المقاصد السياحية وهذا لأهميته التاريخية.

