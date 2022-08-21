نورا العميري: الوضع الحالي «قروبات».. والمسرح صنع شخصيتي

Sunday النهار

أكدت الفنانة نورا العميري ان اختفاءها خلال الفترة الماضية كان بسبب ظروف «قوية» ادت الى ذلك الابتعاد ومعاناتها مع «السكري»، الذي اصيبت به، وادى الى اختفائها فجأة عن الانظار، واكدت انها لم تحزن وانها مؤمنة بالقضاء والقدر، وانها ستقاوم لانه نصيب.

جاء ذلك خلال وجودها ضيفة في البرنامج الاذاعي «رد كاربت» الذي يبث على مدار الاسبوع من الاحد الى الخميس عبر أثير ofm وهو من تقديم كل من نادر كرم وايمان النجم واعداد حنان بهبهاني وحمود العنزي وتنفيذ اذاعي ناصر الجناع وهندسة إذاعية هاني ابل وتنسيق علي الحجي واخراج علي البلوشي.

وعما اذا حددت اتجاهها، سواء الى الغناء او التمثيل قالت: صحيح انني اتجهت الى التمثيل خلال الفترة الماضية وكانت لي العديد من الاعمال المتنوعة، ولكن «راعي بالين كذاب» كما نقول، والغناء مختلف عن التمثيل حيث لكل مهنة طابعها، والغناء يحتاج مادة، ولا استطيع أن انتج البوماً لي، وفي التمثيل من خلال مشاركتي في المسرحيات فانني اقدم اغاني خلال احداث العمل، ولا اخفى عليكم ان التمثيل استمتاع ونشوة بالنسبة لي وأنا سعيدة بما أقدمه. وعن سبب قلة الطلب عليها قالت: اسالوا المنتجين وكذلك القروبات هي السبب وهي موجودة لا احد ينكر هذا، ولكنني لا احب ان احسب على جهة ما، وانا موجودة اقولها للكل، واطلبوني ان اردتم نورا في الاعمال، ومن يعرف قدرات نورا اقول له اطلبني في عملك، والوضع الحالي قروبات ولازم «ازور» شركات الانتاج، وانا لا احب «الزوارات» الفنية من هذه النوعية.

واما عن جديدها قالت : اشارك حاليا في تصوير مسلسل «منزل 12» وانا سعيده بتواجدي مع الفنان القدير سعد الفرج وهو من اخراج مناف عبدال والعمل والدور دراميان، وشخصيتي «جدية» ودرامية بعيدة عن الكوميديا ومعي طاقم فني جميل. كما تطرقت الى المسرح، حيث قالت: المسرح صنع شخصيتي وكل من عملت معه تعلمت منه شيئاً، وكل شخص عملت معه له دور في ذلك ولا انسى اخي وراعي الوقفات محمد الحملي، ولا انسى مدرسة الفنان طارق العلي، الذي قدمت معه التلفزيون والمسرح وكذلك حسن البلام وبقية من عملت معهم اشكرهم.

