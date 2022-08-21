رشا شربتجي انتهت من «بنات ثانوي»

Sunday النهار

انتهت المخرجة رشا شربتجي من تصوير مسلسل «بنات الثانوي»،.وعبّرت عن فخرها بأداء الممثلين الشباب المشاركين في هذا المسلسل، متمنية أن ينال العمل إعجاب المشاهدين، وقالت «خلصنا تصوير المسلسل السعودي القصير بنات الثانوي، كانت رحلة حلوة وممتعة بكل شيئاً فيها، فوجئت بكل الطاقات والمواهب الموجودة .. عمل يرضي الجمهور إن شاء الله .. شكراً لكل الفنيين والفنانين بالعمل الذين تعبوا أياماً طويلة حتى نقدم شيئاً حلواً وراقياً للجمهور الخليجي والعربي. وسافرت رشا شربتجي إلى بيروت استعدادا لبدء العمل في إخراج مسلسل درامي عربي مشترك «بان آراب» للموسم المقبل تجمع فيه العديد من الممثلين السوريين واللبنانيين.

