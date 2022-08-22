أيها الشعب الكريم.. ماذا تريد؟

الاخيرة

على شعبنا الواعي ولأجل مستقبل أبنائه وأجياله دعم تحرك القيادة السياسية الخير الأخير لتغيير قواعد اللعبة السياسية في الكويت، التي قاربت في سوئها وتدميرها التجارب المماثلة في العراق ولبنان والصومال وليبيا... إلخ، والتي أوصلت شعوبها للتناحر والتأزيم والفقر اللاحق، وغيبت وعيهم عما يجري حولهم من مخاطر وتآمر.

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وقد مررنا في العقود الماضية - وليس فقط السنوات الأخيرة -بأمور مشابهة لما جرى ويجري في تلك الدول، حيث تعرضنا لمخاطر أمنية وأكبرها الغزو وكوارث اقتصادية وأهمها المناخ والأزمات والانسدادات السياسية المدفوعة الأثمان من الداخل ومن الخارج، التي وصل صراخها للكواكب السيارة حتى سدت الاذان.

فما الذي تريد يا شعب الكويت الأبي في المقبل من الأيام والسنين؟ هل تريد العودة بنا عبر اختياراتنا بالانتخابات المقبلة إلى سنوات النزاع والصراع وتدمير البلد ووضعه على شفا تناحر لا يبقي ولا يذر؟

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إن الكويت أمام مفترق طرق، فإما التجاوب الشعبي البناء مع التوجه السياسي الجديد للقيادة، وما جزاء الإحسان الا الإحسان، ومن ثم الابتعاد هذه المرة عمن لم نرَ في سيرتهم السياسية إلا التسبب بكل الأزمات والانسدادات ومحاربة مشاريع القطاعين العام والخاص ونشر الفساد تحت رايات إدعاء محاربته، أو نختار هذه المرة وجوهاً وطنية رزينة وعاقلة تؤمن بمبادئ تعاون السلطات لا تعاركها، ومن ولاؤهم - بعكس غيرهم من مدعي البطولات - للكويت لا لغيرها؟

إن الخيار هو بالمطلق هذه المرة خيارنا، ووالله وتالله خسر الخيار … خسر الخيار… وفرطنا بحق بلدنا ومستقبل أبنائنا ان خدعنا وقررنا بمحض إرادتنا العودة لسنوات الضياع والهوان واخترنا بمحض إرادتنا عرابيها ومنظري كل الأخطاء التي تمت بها… والمجرب المخرب لا يجرب!

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آخر محطة:

بعد تخلف لعقود سبقتنا خلاله الدول الشقيقة بعقود بسبب الأزمات بين السلطات...

نرجو أن نعي بأن الكويت الجديدة بحاجة لثقافات جديدة يعكسها مرشحون قدامى وجدد - المهم أن يكون طرحهم جديداً- ودون ذلك فكيف لنا ان نستخدم نفس الطريق الذي أودى بنا للهاوية والهوان والمهالك، ونتوقع أن يوصلنا للمستقبل المشرق للوطن وللأجيال المقبلة؟ لا تخدعوا وأحسنوا الاختيار يرحمكم الله.

