عراقية تتهم داعية مصرياً بهتك عرضها

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اتهمت سيدة عراقية داعية مصري (ع . ر)، بخداعها واستغلالها وهتك عرضها. وقالت الفتاة العراقية وتدعى جيهان عبر فيديو بثته على صفحة تم إنشاؤها حديثا على «فيسبوك» إنها تقيم حاليا في دولة أوروبية، وإنها إحدى ضحايا الداعية المصري حيث اتهمته بالتلاعب بها وخداعها بزعم الزواج منها ثم تهرب منها.

وروت السيدة تفاصيل العلاقة منذ بدايتها وقالت إنها ومنذ فترة كبيرة دخلت على حساب الشيخ (ع . ر) وطلبت منه استشارة دينية تخص مقربين لها ورد عليها وبعدها تطورت العلاقة بينهما ووصلت لحد الإعجاب والتعارف. وأضافت أن الداعية طلب منها مقابلته في مصر حتى يتم التعارف أكثر متعهدا بالزواج منها بشكل رسمي إذا حدث التوافق، مشيرة إلى أنها نفذت رغبته ووصلت مصر، وتم الاتفاق بينهما على عمل عقد شرعي للزواج لكنها فوجئت أنه تزوجها شفهيا متعهدا لها أنه سيوثق الزواج رسميا بعد ذلك.

كما كشفت السيدة العراقية أن الداعية واستغلالا للزواج الشفهي بينهما اختلى بها في شقة بمدينة العبور وشقة أخرى بمدينة نصر شرق القاهرة وهتك فيهما عرضها ثم تنصل لها بعد ذلك وتخلى عنها مما اضطرها للتواصل مع زوجته وأم أولاده لتكتشف أنها ضحية من قائمة كبيرة تضم عددا من الضحايا. وطالبت العراقية الفتيات بالحذر من هذا الداعية كما طالبت ضحاياه بفضحه وكشف علاقته بهن. ونشرت صورا لمحادثات بينها وبين (ع . ر) يدعوها فيها للسفر إلى مصر وانتظاره في شقة بمدينة العبور كما نشرت صورة لتأشيرة دخولها مصر. بدوره، رد الداعية المعني على اتهامات الفتاة. وكتب على حسابه على مواقع التواصل «سيناريو خيالي وساذج.. جار اتخاذ الإجراءات القانونية».

