حقاً.. (#يد_واحدة_لا_تصفق)

ديوان Diwan

تشير التقارير الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة إلى أنه يوجد 235 مليون شخص في حاجة للمساعدات الإنسانية والحماية عام 2021. فقد وصل معدّل الأشخاص المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى شخص واحد من أصل كل 33 شخص حول العالم، مما يُعد زيادة كبيرة من معّدل واحد إلى كل 45 شخصاً عند تدشين اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي لعام 2020، الذي كان في المقام الأول الأعلى منذ عقود. وتهدف الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة إلى مساعدة زهاء 160 مليون شخص في 56 دولة يُعدون في أمس الحاجة للمساعدة، وسيتطلب ذلك ما يقرب من 35 مليار دولار أميركي، لذلك تتم تسمية الأيام والأسابيع الدولية كمناسبات لتثقيف الجمهور بشأن القضايا ذات الاهتمام، وحشد الإرادة السياسية والموارد لمعالجة المشاكل العالمية، وللاحتفال بالإنجازات الإنسانية وتعزيزها. إن وجود الأيام الدولية يسبق إنشاء الأمم المتحدة، لكن الأمم المتحدة احتضنتها كأداة دعوة قوية لتحقيق الأهداف التنموية.

كما أن أحد مقاصد الأمم المتحدة التي نص عليها ميثاقها هو «تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية». وكان أول عمل للأمم المتحدة في هذا المقصد في أوروبا التي دمرتها الحرب العالمية الثانية وساعدت المنظمة في تعميرها بعد ذلك. ويعتمد المجتمع الدولي الآن على المنظمة في تنسيق عمليات الإغاثة الإنسانية نظرا لطبيعة الكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان مما يتطلب جهدا خارج قدرة السلطات الوطنية وخارج الجغرافيا الوطنية كذلك.

ومن باب تحمل المسؤولية المجتمعية عملنا من خلال إسهاماتنا في الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ومبرة البغلي للابن البار، في تعزيز مبدأ الشراكة الاجتماعية مع كل أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والخيري والإنساني والتطوعي جنباً إلى جنب لدعم واستكمال منظومة العمل الإنساني في مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة في الكويت، التي تعتبر العمل الخيري إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية للكويت، إذ عرفت بمبادراتها الإنسانية منذ ما قبل استقلالها، والتي استهدفت مناطق عدة في العالم، بعيدا عن المحددات الجغرافية والدينية والعرقية. إن التطور الإيجابي الكبير الذي شهدته علاقة الكويت مع الأمم المتحدة أسهم بشكل فعّال في تميّز الدور الذي تلعبه الكويت في المنطقة، واختيار الكويت مركزاً للعمل الإنساني وتسمية الأمير الراحل حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله - قائداً للعمل الإنساني؛ عرفاناً وتقديراً من قبل الأمم المتحدة لسموه، ولدور الكويت حكومة وشعباً في الوقوف إلى جانب شعوب العالم ومحاولة التخفيف عن معاناتهم من خلال المساعدات الإنسانية التي تقدمها الكويت للدول والشعوب المحتاجة والحملات الإغاثية والمبادرات الإنسانية لنصرة الشعوب المنكوبة في مختلف دول العالم، ولا يخفى على أحد دور الشعب الكويتي ومساهماته الإنسانية منذ القدم من خلال الجمعيات والمبرات واللجان الخيرية، تشهد على ذلك المبادرات الشعبية وما قدمته من دعم متواصل للكثير من المشاريع الإنسانية في قارتي آسيا وأفريقيا، والأيادي الخيرة التي امتدت للكثير من المحتاجين في كل بقاع الأرض، ولا سيما أثناء المجاعات والكوارث الطبيعية،وكذلك الدور الإنساني للجمعيات الكويتية والهيئات الخيرية في إيصال المساعدات الإغاثية للدول المنكوبة، كما نؤكد على التوصيات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد – حفظه الله ورعاه - لتأكيد وتعزيز دور الكويت في العمل الإنساني، فما زالت الكويت تواصل تقديم مساعيها الخيرية والإنسانية لتقديم المساعدات الاغاثية في استمرار؛ لتأكيد دورها الريادي الفريد في المجال الإنساني، وتجلى ذلك في تجربة الكويت في التعامل الإنساني مع تداعيات ومتطلبات مكافحة جائحة كورونا.

ونحن في الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ومبرة البغلي للابن البار، ومن خلال هذا المقال نؤكد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني وندعم تطبيق الشعار الذي تم اختيار لعام 2022م (يد واحدة لا تصفق)، ونضع كل إمكاناتنا فيهما لتحقيقه وفقاً لاختصاصات وأهداف الجمعية والمبرة ووفقاً للقانون، ونؤكد على العاملين في الوسط التطوعي والإنساني العمل من خلال المؤسسة والفرد بشكل جماعي يدعم الجهود المبذولة كلا في جانبه وتخصصه حتى تكتمل منظومة العمل الإنساني ويتحقق الهدف، مع التأكيد على أن الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني يمثل مناسبة مهمة للاعتراف بجهود العاملين في المجال الإنساني وتقديرها والتذكير بأهمية رسالته وقيمه، سواء للعاملين في هذا الميدان أو أولئك الضحايا الذين فقدوا حياتهم بسبب النقص في المساعدات الإنسانية وصعوبة وصولها اليهم. إن اليوم العالمي للعمل الإنساني رسالة سامية جوهرها العطاء والإيثار وتقدير عمل المتطوعين وإعلاء القيم الإنسانية، لذلك لنعمل ولتتكاتف جهودنا ولتتصافح أيادينا جميعاً لنحقق المعادلة المطلوبة.

