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اليوم العالمي للعمل الإنساني هو أحد الأيام الدولية الذي تحتفل به جميع دول العالم في 19 أغسطس من كل سنة ليتذكر العالم بإجلال العاملين في المجال الإنساني والعقبات والتحديات غير المسبوقة التي يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم الإغاثية ومحاولة الوصول إلى الناس في 54 دولة ومساعدتهم أثناء الأزمات الإنسانية مثل السيول والفيضانات والزلازل والحروب والنزاعات وتفشي الأوبئة.

يعتبر العمل الإنساني عملاً ضارباً في القدم، فهو جزء من عادات وتقاليد وأخلاقيات المجتمعات في العالم، إلى جانب التأكيد عليه من قبل الأديان السماوية من خلال الدعوة للرحمة والعطاء وخدمة الإنسان لأخيه الإنسان/ كما أن اختيار هذا اليوم العالمي للعمل الإنساني يعتبر نوعاً من التكريم لجميع العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها الذين يعملون للنهوض بالقضية الإنسانية وإحياء لمن قضى نحبه منهم خلال أداء مهماتهم، وقد جاء الاحتفال بهذا اليوم بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 63/ 139 تحت عنوان «تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ» في 11 ديسمبر 2008.

العمل الإنساني المفهوم والتعريف

ما هو العمل الإنساني وكيف يكون ومتى؟ وما الإنسانية؟ بل ما هو الإنسان؟ وما المسافة التي يقف فيها الإسلام من الإنسانية؟ ولماذا اليوم العالمي للعمل الإنساني؟ ما الهدف والمغزى من ذلك؟ من هو الإنسان؟ يعرّف المختصون الإنسان بأنه ذلك الكائن الحي الأكثر تطورا من الناحية العقلية والعاطفية مقارنة بغيره من الكائنات. وغالبا ما تستخدم كلمة الإنسان في اللغة العربية بالمعنى الديني أي باعتباره كائنا يتمتع بامتلاكه الروح، في حين تستخدم كلمة بشر أو النوع البشري للإشارة للإنسان ببعده الحيواني الغرائزي.

أما كلمة «إنسان» في كلام العرب فيرجع إلى معنى الظهور، عكس الجن. ثم إنهم ذكروا للإنسان معنى آخر هو: النسيان.، كما في قوله تعالى: «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما».

وبهذا قال الكوفيون: إنه مشتق من النسيان. لذا فإن معنى الإنسان في كلام العرب يعني الظهور، والنسيان. ومعرفة هذه النتيجة لها دور مهم، في تحديد ما يجب أن يكون الإنسان عليه، فما دام أن الظهور أصل معناه، فيفترض به أن يكون الظهور سمته البارزة، فيحقق هذا المعنى في: نفسه، وطريقته، وحياته. فيكون ظاهرا في: مبادئه، وقيمه، وأخلاقه، ودينه الذي يؤمن به، فلا يستخفي، ولا يتوارى، كما يتوارى الجن. ويعتبر علم الإنسان العلم الذي يهتم بكل أصناف وأعراق البشر في التي يعتقد أنها عاشت على ظهر البسيطة في الماضي، و الإنسانية في الإسلام قائمة على أنه دين عالمي وليس لقوم بعينهم، وأن ميزان التفاضل فيه قائم على العمل الإنسان الصالح والتقوى بعيدًا عن فخر ومجد الأنساب، وبأنه دين قائم على الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات، ودعوته إلى تحرير النفوس من الذل وتعزيزه لمفهوم الكرامة والعزة. في الإسلام نجد أن الله سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم وعلَّمه أسماء الملائكة والشجر وكلّ مخلوقات الله واستخلفه فيها وهذا أكبر تكريم للإنسان، وجاء من بعده الرسل الذين جاؤوا بدعوة الناس لتوحيد الله عز وجل بطريقة فيها الرفق واللين في التعامل حتى مع من كان يعترض هذه الدعوة، وكان لسيِد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأثر الأكبر في توضيح مفهوم الإنسانية من خلال دين الإسلام الذي جاء به، وحتى العلماء غير المسلمين يشهدون له بذلك، فالتسامح والسلام والكرم والرفق بغير المسلمين كُلها صفات تدل على الإنسانية وتشمل الجانبين العقلي والروحي، حتى الديموقراطية التي أوجدتها أوروبا كان الإسلام قد سبقها عندما ألغى مفهوم العبودية وحرَّمه.

العمل الإنساني احتياج مجتمعي

يتمثل العمل الإنساني كما يقول المختصون بأنه ذلك العمل الذي يقوم على التقييم الشمولي للاحتياجات الانسانية في العالم، ووضع خطط الاستجابة والتي تركز على الفئات الأشد احتياجا، وهو الأمر الذي يهدف للتصدي للمجاعات والأمراض المُميتة ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومسألة النزوح، وكذلك للأفراد الذين قضوا نحبهم أثناء أداء مهامهم. ويقدم العمل الإنساني كل من يستطيع على ذلك تطوعيا فرديا أو جماعيا، أو عن طرق مؤسسات حكومية أو مجتمع مدني أو قطاع خاص. وكل واحد من هؤلاء يقدم الجهد الذي يناسبه، وبحسب إمكاناته المادية والمالية والفنية ومهاراته في فترات السلم والكوارث والطوارئ والحروب والصراعات من دون تميز على أساس الجنس، أو العرق، أو اللون، أو الدين. وكأي عمل، لكي يكون منتجاً ويقدم الفوائد المرجوة منه.

أهم الفئات والشرائح المجتمعية التي يخدمها العمل الإنساني

• كبار السن: فقد كان يعاني كل 1 من 6 من كبار السن من سوء المعاملة، وقد ارتفعت هذه النسبة بشكل متسارع نتيجة مباشرة إجراءات الجائحة والإغلاق.

• ذوو الإعاقة: يعاني %15 من سكان العالم من الإعاقة، ويعيش %80 منهم في البلدان النامية، وهي الفئة الأكثر هشاشة التي تتعرض إلى الإهمال وسوء المعاملة وحظوظ أقل في التعليم.

• أصحاب الاضطرابات العقلية والنفسية: فحتى قبل جائحة كوفيد-19، كانت إحصاءات الصحة النفسية صارخة، تبدأ حوالي نصف حالاتها في سن 14 عاما، والانتحار هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا. كما أنه يوجد على الصعيد العالمي أقل من اختصاصي صحة نفسية واحد لكل 10 آلاف شخص.

ويعود العمل الإنساني بالنفع والخير على الشخص الذي يقدم المساعدة والمتلقي في الوقت ذاته، فالعمل الإنساني يذكر الفرد بإمكاناته وقدراته، ليس المادية فقط، كي العمل الإنساني خاصة التطوع.، كما أنه مجال لا يتوقف على فرد دون غيره، فأبوابه مفتوحة أمام الذكور والإناث، كما أنه لا يكترث بالأعمار والأعراق والثقافات.

شعار اليوم العالمي للعمل الإنساني لعام 2022م (#يد_واحدة_لا_تصفق)

لماذا اليوم العالمي للعمل الإنساني؟ يأتي اليوم العالمي للعمل الإنساني 2022 الذي يصاف الـ 19 أغسطس من كل عام، في أجواء خاصة واستثنائية إلى درجة كبيرة، مقارنة بالسنوات الماضية، فهو يأتي بعد مرور حوالي ثلاث سنوات من تفشي جائحة كورونا كوفيد 19، لكنه لحسن الحظ يأتي وفيروس كورونا يلفظ أنفاسه الأخيرة في العالم، بعدما أودى بحياة الآلاف من البشر في كل مكان. وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، يفرض العمل الإنساني نفسه كعنصر مهم وضروري لوحدة مصير البشرية ووازع داع إلى تكاتف الجهود لتحسين أوضاع البشر، وعليه، خصصت الأمم المتحدة اليوم العالمي للعمل الإنساني للتذكير بالحملات العالمية من أجل الإنسانية.

وكما يقول المثل: «يد واحدة لا تصفق». وبالتالي، فلابد من جهود متضافرة لمواجهة أزمة إنسانية، ومع ارتفاع الاحتياجات الإنسانية بشكل قياسي في جميع أنحاء العالم، يعتمد اليوم العالمي للعمل الإنساني لهذا العام على هذه الاستعارة للتعبير عن الجهد الجماعي وتعزيز التحالف العالمي للعمل الإنساني.

متى وأينما كان الناس في أزمة، هناك آخرون ليساعدونهم، بدءًا من الأشخاص المتضرّرين أنفسهم – الذين دائما ما يكونون أول من يستجيب عند وقوع الكارثة – إلى المجتمع العالمي الذي يدعمهم أثناء تعافيهم، فيعملون معًا لتخفيف المعاناة وجلب الأمل، كما يسلّط اليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام الضوء على مئات الآلاف من المتطوعين والمهنيين والأشخاص المتضررين من الأزمات الذين يقدمون الرعاية الصحية العاجلة والمأوى والغذاء والحماية والمياه وغير ذلك الكثير.

وبمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني استخدمت هيئة الأمم المتحدة هذه السنة الفن الرقمي لسرد قصص الأشخاص المحتاجين وأولئك الذين يساعدونهم. كما توجد في قلب الحملة سلسلة من الملفات على شكل صور للتعريف بعمال الإغاثة، تعطينا الفرصة للاطلاع على مدى أهمية العمل الإنساني.

ولعل تجربة أحمد الراغب الذي يعمل مديرا لبرنامج الأمن الغذائي في منظمة Mercy-USA غير الحكومية في سورية، التي تعتبر واحدة من أكثر البلدان خطورة. يقول الراغب:

«يضع العاملون في المجال الإنساني أنفسهم في مواقف غير آمنة للغاية لإنقاذ الناس، ولكن لا يوجد خيار آخر». يقول السيد الراغب، الذي نزح في عام 2019 من مسقط رأسه في إدلب، بعد سيطرة الحكومة على المنطقة: «تمثل المساعدات الإنسانية هدفا لنظام الدولة لأنها تدعم الأشخاص الذين يحاولون الصمود».

قُتل العديد من العاملين في المجال الإنساني في سورية، ومع ذلك فهم يواصلون تقديم المساعدة للناس، ويمنعون الكثيرين من الموت جوعا. فر ما يقرب من مليوني شخص من منازلهم بحثا عن الأمن في مناطق أخرى، بعد اندلاع الحرب الأهلية.

واحدة من القضايا الرئيسية التي يواجهها النازحون هي أن الخيام التي يعيشون فيها مصممة لتصمد لمدة عام واحد فقط. ومع ذلك، فمن الصعب اقتصاديا استبدالها، ويعيش بعض النازحين داخليا في نفس الخيمة منذ خمس سنوات. حوالي 80 في المئة من النازحين هم من الأطفال والنساء، وهي فئة ضعيفة بشكل خاص. خصوصية النساء هي أمر مهم، ولكن معظم الخيام لا توفر لهن مساحة آمنة للتعبير عن مخاوفهن، أو الحصول على الحماية من الاعتداءات، وهي ليست أماكن صحية للعيش، فبعض النساء لا يستطعن حتى خلع غطاء الرأس لأشهر لأن الخيام مكشوفة باستمرار.

يسلّط اليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام الضوء على مئات الآلاف من المتطوعين والمهنيين والأشخاص المتضررين من الأزمات الذين يقدمون الرعاية الصحية العاجلة والمأوى والغذاء والحماية والمياه وغير ذلك الكثير. وعلى الرغم من كل المخاطر، يواصل العاملون في المجال الإنساني مهامهم حيث وصل عدد الأشخاص المتضررين من الأزمات إلى مستوى قياسي. موضوع اليوم العالمي للعمل الإنساني لهذا العام هو يد واحدة لا تصفق مرددا المثل الأفريقي القائل: «يتطلب الأمر قرية كاملة لتنشئة طفل»، في إشارة إلى كيف يمكن للمجتمع بأسره أن يعمل كقرية عالمية لمساعدة الأطفال والبشرية على العيش في بيئة آمنة وراعية.

العمل الإنساني التطوعي

في الكويت

وفي هذا السياق، اكد العم إبراهيم البغلي أن الأهداف الرئيسية لعمل مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار والجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين تتمثل في السعي لتحقيق الأمن الاجتماعي والتنشئة الإيجابية للأبناء من خلال تشجيعهم على العمل التطوعي والإنساني والخيري،لذلك تحملنا المسؤولية الأدبية والمجتمعية في رعاية جميع أنشطة وفعاليات الجائزة للسنة السادسة عشرة على التوالي، حيث لمسنا حرص وتفاعل كل أفراد المجتمع على المشاركة مما يؤكد ويدل ويعكس مدى الوعي بأهمية نشر ثقافة العمل التطوعي والإنساني وتعميقه في الوطن والمجتمع من خلال التنسيق مع كل الجهات العاملة في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية والخاصة، تأكيداً للسياسات العامة والقرارات والإجراءات التنفيذية التي تم وضعها واتخاذها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن تعزيز العمل الخيري والتطوعي في الكويت وذلك انطلاقاً من الخاصية التي تتمتع بها الكويت كمركز للعمل الإنساني وتأكيداً على الريادة الكويتية في مجال العمل الإنساني والخيري والتطوعي مما نتج عنها توفير الدعم الكامل لأفراد ومؤسسات المجتمع المدني للعمل معاً والتعاون لتحقيق التكامل والوصول إلى أعلى درجة من الجودة والتميز في تحقيق وتنفيذ التوجيهات السامية للقيادة الحكيمة في الكويت، الأمر الذي يعزز ويرسخ العمل الخيري والإنساني التطوعي في المجتمع.

كما أكد العم البغلي أن الاهتمام بالعمل الخيري والإنساني والتطوعي، والذي يحظى برعاية ومتابعة حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه يؤكد أن التوجه الذي سارت عليه مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار منذ 15 عاماً مضت وحتى يومنا هذا يتجه الوجهة الصحيحة في ترسيخ وتعزيز أركان العمل التطوعي بين أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والخيري والخاص بتنفيذ مشاريعها وأنشطتها وبرامجها التطوعية والتوعوية والمجتمعية المتنوعة في العمل التطوعي المشترك عن طريق تأكيد مبدأ الشراكة المجتمعية، وتحتم علينا مسؤوليتنا المجتمعية وتشجعنا وتضعنا أمام تحدي المحافظة على هذه المكتسبات وتفعيلها وتضاعف من مسؤوليتنا الأدبية والاجتماعية تجاه ترسيخ العمل التطوعي، وبأهمية ترجمة السياسات العامة للكويت بشأن تعزيز وتنميةً فضيلة البر بكل اشكاله بين أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في الكويت الحبيبة.

