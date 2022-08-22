العجز المتعلم.. إستراتيجيات المواجهة

ديوان Diwan

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الايجابيون. أسعد الله صباحكم بالنور والخير والهمة.مع صباح يوم جميل سوف نتحدث عن مفهوم علمي نفسي من مفاهيم علم النفس الايجابي، ظهر في التسعينيات على يد العالم النفسي مارتن سليجمان يسمى بالعجز المتعلم، ويقصد بالعجز المتعلم عند الإنسان، حالة نفسية مزمنة تجعل الفرد يؤمن أنه إنسان فاشل وغير فعال في أي نشاط على كل الأصعدة، فيستسلم لهذا المصير المزيف، الذي علمه إياه المجتمع ونتاجه السلبى، فيصبح هذا الفشل حالة يتم إنتاجها في كل فرصة تسنح له فيتحول هذا الوهم إلى مصير أبدي يسمى بالعجز المتعلم. ويرتبط العجز المتعلم بأربعة أنواع: عجز معرفي، وعجز انفعالي، وعجز دافعي، وعجز سلوكي. وقد قيل عن العجز المتعلم في أدبيات الدراسات النفسية، ولدى الحكماء عبارات تصف نفسية العاجز نذكر منها:

• إن الرجل الذي عقد النية على الفوز... لا ينطق بكلمة العجز.

• سأل الممكن المستحيل: أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز.

• المر هو: أن تفشل.. وأكثر مرارة ألا تحاول النجاح.

• لا يحزنك أنك فشلت.. ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد.

إن كل إنسان منا في ظروف معينة من حياته يجابه فيها أشياء قد تكون فوق إرادته، أو خارجة عن ضبطه الإرادي.ماذا يحدث عندما يتعرض هذا الإنسان لنتائج غير ممكن التحكم فيها..؟ هل يحاول التحكم في النتائج أم ينسحب ويستسلم..؟ وهل تؤثر هذه الخبرات على أدائه في المهام المقبلة؟ من الذي يستسلم بسهولة..؟ ومن الذي لا يستسلم؟ من الذي يواجه أو يتمثل الموقف عندما يصادف فشلاً في عمله مثلاً..؟ ولماذا..؟ قد يواجه أحد منا صعوبات في حل المشكلة، ولكنه لن يدرك العجز ولن يدرك أنه يمتلك مقومات التحكم، وإذا واجه مشكلات صعبة الحل، وفي الوقت نفسه لديه تفسيرات معرفية متفائلة تشعره بأنه يستطيع التحكم فيها، وأنه يستطيع استخدام استراتيجيات متنوعة لحل هذه المشكلات منها الأسرية، والنفسية، والاجتماعية، والصحية، والمهنية وغيرها في مختلف مناحي الحياة، وعندما يعجز عن حل المشكلات يدرك أن الصعوبة ليست في داخل ذاته، ولن يندهش من عدم قدرته على حل هذه المشكلات، ويتصف العجز هنا بالعجز المعرفي، والانفعالي، والدافعي، والسلوكي. إذا من الواضح أصدقائي القراء الايجابيون من خلال هذا الطرح ، يتضح لنا أن العجز له أبعاد وقد يجد الشخص صعوبة لحل المشكلات، اذا دعونا نضع الاستراتجيات العلمية والعملية التي قد تكون لها دور فاعل لمواجهة العجز المتعلم لحل المشكلات:

• الإدراك المنطقي للمشكلات. فالعقل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالي العقل يفكر، العقل يدبر ويتأمل ويحلل، فإذاً الإدراك المنطقي للمشكلات يكمن بالمدركات التي وهبك الله سبحانه وتعالى من حس وسمع وبصر ولمس وتذوق.

• توقع القدرة على التحكم. عليك أن تتوقع وتوقعاتك تكون عالية قدرتك على التحكم لمواجهة المشكلات.

• التركيز على أسباب الفشل، وليس على مترتباته أو عواقبه. وهذا أمر في غاية الأهمية.

• الانفعالات الإيجابية الانفعالات السوية التي تعيد تركيز الإنسان على المشكلة عكس الانفعالات السلبية إنما انفعالات إيجابية وهي مترتبة على منطق وقدرة وسبب وانفعالات سوية إيجابية.

• التأمل العقلي المتفائل الذي يجعل الإنسان يستبشر بالنجاح ويدنو من الخير التأمل العقلي الاستبصار العقلي لكن بطريقة التفاؤل كما ذكرنا فأنت في حاضرك تتفاءل وفي مستقبلك تتأمل فاجعل هذا يكون استبشار خير بالنجاح وزيادة توقعات.

• التفسيرات المنطقية والعقلانية لخبرات الفشل. مرتبطة كل بالجانب العقلي التفسيرات المنطقية والعقلانية لخبرة الفشل بدلا من أن ننسبها إلى مسببات سلبية على دوافعنا الداخلية، فالتفسير المنطقي والعقلاني والتعميم إحدى الاستراتيجيات التي تجعلنا نواجه العجز المتعلم.

إن مفهوم العجز المتعلم في حاجة إلى إجراء المزيد من البحوث والدراسات النفسية في مجال علم النفس الايجابي من قبل الباحثين المتخصصين والجامعات ومراكز البحوث في عالمنا العربي. أصدقائي الايجابيون أهل العقول العالية والهمم العالية صباحكم صباح منطق وقدرة عالية وإدراك وانفعالات ايجابية، للحديث بقية.

الأستاذ الدكتور عبد المنان ملا يوسف بار

أستاذ الإرشاد والعلاج النفسي للدراسات العليا

جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية

