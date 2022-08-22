loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الإمارات تعلن عودة سفيرها إلى ممارسة مهامه في إيران


أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أمس، عودة سيف محمد الزعابي، سفير دولة الإمارات إلى العاصمة الإيرانية طهران، خلال الأيام القادمة.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي بناءً على التنسيق الجاري مع وزارة الخارجية في إيران، وفق الأعراف الدبلوماسية المعمول بها بين الدول.
وأكدت الوزارة أن السفير الزعابي سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية في سفارة دولة الإمارات لدى إيران خلال الأيام القادمة. وأضافت أن هذه العودة تهدف للمساهمة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في إيران، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة