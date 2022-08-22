الإمارات تعلن عودة سفيرها إلى ممارسة مهامه في إيران

عربيات ودوليات

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أمس، عودة سيف محمد الزعابي، سفير دولة الإمارات إلى العاصمة الإيرانية طهران، خلال الأيام القادمة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي بناءً على التنسيق الجاري مع وزارة الخارجية في إيران، وفق الأعراف الدبلوماسية المعمول بها بين الدول.

وأكدت الوزارة أن السفير الزعابي سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية في سفارة دولة الإمارات لدى إيران خلال الأيام القادمة. وأضافت أن هذه العودة تهدف للمساهمة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في إيران، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة.

