محمد السادس: ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم

عربيات ودوليات

الرباط - الوكالات: قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، إن مبادرة الحكم الذاتي هي الطريق إلى حل قضية الصحراء المغربية، جنوبي المملكة، مؤكدا أنها لاقت ترحيبا وتقديرا من دول وازنة.

وأضاف الملك محمد السادس، في خطاب موجه إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة الملك والشعب التي تخلد النضال ضد الاستعمار «نجحنا في تحقيق إنجازات خلال السنوات الماضية في التأكيد على مغربية الصحراء»، مؤكدا أن «ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات».

وتابع العاهل المغربي «نوجه رسالة للجميع بأن ملف الصحراء المغربية هو معيار صداقتنا مع الدول، مشددا على وحدة الأراضي المغربية بما فيها الأقاليم الجنوبية». وأشاد بموقف الجارة إسبانيا، واصفا إياه بالواضح والمسؤول «التي تعرف جيدا أصل هذا النزاع وحقيقته، وقد أسس هذا الموقف الإيجابي لمرحلة جديدة من الشراكة المغربية الإسبانية لا تتأثر بالظروف الإقليمية».

واستطرد أن نحو 30 دولة بفتح قنصليات في الأقاليم الجنوبية للمغرب، تجسيدا لدعمها الصريح للمملكة ولمغربية الصحراء. وذكر الملك محمد السادس أن موقف واشنطن بشأن الصحراء المغربية يشكل حافزا لوحدة أراضي المغرب، في إشارة إلى القرار الذي اتخذته واشنطن في ديسمبر 2020. وجدد شكر المغرب لزعماء الدول العربية، خاصة الأردن والإمارات والبحرين وجيبوتي وجزر القمر، التي فتحت قنصليات في العيون والداخلة قائلا «نشكر باقي الدول العربية التي أكدت باستمرار دعمها لمغربية الصحراء وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر واليمن». من جانب آخر، جدد الملك محمد السادس الدعوة للشباب وحاملي المشاريع المغاربة، المقيمين بالخارج، للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن، ومن التحفيزات والضمانات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد. ولهذه الغاية، دعا العاهل المغربي المؤسسات العمومية، وقطاع المال والأعمال الوطني، إلى الانفتاح على المستثمرين من أبناء الجالية، وذلك باعتماد آليات فعالة من الاحتضان والمواكبة والشراكة، بما يعود بالنفع على الجميع. وبالنظر للتطلعات المتجددة لمغاربة العالم، دعا الملك محمد السادس إلى تحديث وتأهيل الإطار المؤسسي، الخاص بهذه الفئة من المواطنين، وإعادة النظر في نموذج الحكامة، الخاص بالمؤسسات الموجودة، قصد الرفع من نجاعتها وتكاملها. وبعدما ذكر بالاهتمام الخاص الذي يوليه لإشراك الجالية في مسار التنمية، قال الملك محمد السادس إن المغرب «يحتاج اليوم، لكل أبنائه، ولكل الكفاءات والخبرات المقيمة بالخارج، سواء بالعمل والاستقرار بالمغرب، أو عبر مختلف أنواع الشراكة، والمساهمة انطلاقا من بلدان الإقامة».

