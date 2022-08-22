السيول تحول السودان كاملاً إلى «منطقة كوارث»

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عواصم - الوكالات: قتل 20 شخصا وأصيب 45 جراء فيضانات بأفغانستان، في حين شردت السيول آلاف السكان وألحقت أضرارا بالبنى التحتية في الهند وموريتانيا والسودان.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية السودانية امس من أن أمطار موسم هذا العام ستكون أعلى، وأن السيول المفاجئة قد تضرب أغلب الولايات، ما يتطلب أخذ الحيطة والحذر خاصة في المناطق المنخفضة. هذا وأوصى الاجتماع الطارئ للمجلس القومي للدفاع المدني في السودان بحصر جميع الدعم الموجود من مواد الإيواء وغيرها وتوزيعها بعدالة وعاجلا للولايات الأكثر تأثيراً بالسيول والأمطار وهي ولايات نهر النيل، والجزيرة، وكسلا وسنار. من جانبه، أكد وزير التنمية الاجتماعية السوداني، أحمد آدم بخيت، أنه قد يتم إعلان البلاد منطقة كوارث طبيعية خلال الساعات المقبلة بسبب السيول.

وقالت السلطات المحلية في ولاية الجزيرة جنوبي العاصمة الخرطوم إن أكثر من 8 آلاف أسرة تضررت في قرى محلية المناقل نتيجة الأمطار والسيول. ودعت غرفة الطوارئ في محلية المناقل الحكومة المركزية إلى التدخل العاجل لمساعدة المتضررين، وحذرت من تدهور الوضع الصحي في القرى المنكوبة. وأعلن والي «الجزيرة وسط» إسماعيل عوض مدينة المناقل منطقة كوارث، وناشد الحكومة والمجتمع المدني للإسهام في تخفيف الضرر بتوفير الخيام لإيواء المتضررين. وفي مدينة أم دافوق في ولاية جنوب دارفور غربي السودان، قالت السلطات المحلية إن مساحات واسعة غمرتها المياه إثر انهيار جزئي في سد أم دافوق المائي المجاور للمدينة. الى ذلك غمرت المياه شوارع وساحات مدينة كيهيدي جنوبي موريتانيا. وقد تدخل الجيش لإجلاء مئات الأسر إلى مدارس المدينة بعد أن باغتتهم السيول. وطالب المتضررون السلطات بتقديم مساعدات عاجلة لهم وتوفير مساكن آمنة. وقد زار الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني المدينة وتعهد بتقديم الدعم للسكان المتضررين من السيول. وفي آسيا أفادت هيئة الأرصاد الجوية الأفغانية بإعلان حالة الطوارئ في 10 ولايات تحسبا لأمطار غزيرة وفيضانات. وكان مصدر حكومي أفغاني قد قال إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 45 في فيضانات بمديرية خوشي بولاية لوغر جنوبي العاصمة الأفغانية كابل.

في غضون ذلك أودت فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار موسمية غزيرة بحياة ما لا يقل عن 50 شخصا في شمال وشرق الهند خلال الأيام الثلاثة الماضية وفق ما ذكر مسؤولون محليون في الهند، امس. واجتاحت الأمطار مئات القرى وجرفت المنازل وتركت السكان عالقين، بينما تتسابق فرق الإنقاذ لإجلاء الناجين.

وقال مسؤول بحكومة ولاية هيماتشال براديش إن الأمطار الغزيرة أعقبتها انهيارات أرضية وفيضانات في الولاية الواقعة في جبال الهيمالايا على مدى الأيام الثلاثة الماضية، ما أودى بحياة 36 شخصا على الأقل. وفي ولاية أوتار كاند الجبلية المجاورة، ذكر بيان رسمي للحكومة أن أربعة لقوا حتفهم وبلغ عدد المفقودين 13 بسبب استمرار هطول الأمطار. وقال مسؤول في ولاية أوديشا بشرق البلاد إن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وسط استمرار هطول أمطار غزيرة.

