قمة خماسية في مصر اليوم لـ «تعزيز وحدة الصف»

عربيات ودوليات

أبو ظبي- عمان- الوكالات: بحث الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والاماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان امس في مدينة العلمين المصرية مسارات التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية، فيما سيشارك الزعيمان اليوم في قمة عربية خماسية تستضيفها مصر وتضم إليهما العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

وذكرت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية «وام» امس ان السيسي والشيخ محمد بن زايد بحثا خلال لقاء القمة مسارات التعاون الثنائي والفرص العديدة الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب تعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعبيهما الشقيقين. كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك وآخر تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكدا في هذا السياق ضرورة اللجوء إلى الحوار والتفاهم والطرق الدبلوماسية لتسوية النزاعات والأزمات بالوسائل السلمية التي تكفل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. كما تطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية. وأكد الشيخ محمد بن زايد والرئيس السيسي دعمهما جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الازدهار والسلام لشعوبها.

ويشارك الشيخ محمد بن زايد، اليوم في قمة خماسية دعا لها السيسي، بمشاركة كل من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

وفي عمان افاد تلفزيون «المملكة» الأردني الرسمي، أمس أن القمة الخماسية ستبحث في العديد من القضايا التي تهم المنطقة على رأسها القضية الفلسطينية.

وتشترك كل من مصر والأردن والإمارات والبحرين، في آلية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وهي مبادرة انضمت لها البحرين أخيراً خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا الأخير الذي عقد في القاهرة الشهر الماضي، بينما انطلقت هذه الشراكة للمرة الأولى في مطلع يونيو الماضي، بمشاركة الدول الثلاث.

