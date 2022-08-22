تغير المناخ يهدد بجفاف يطال 60 % من أراضي القارات

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روما - الوكالات: عصفت تداعيات التغير المناخي بالعديد من البلدان في جميع قارات العالم، خلال هذا الصيف، غير أنها كانت أكثر حدة في «القارة العجوز»، حتى صنفت بمثابة الموجة الأشد من الجفاف التي تضرب القارة منذ القرن السادس عشر على مدى 500 عام من قبل المفوضية الأوروبية. ويرى خبراء في شؤون المناخ أن ما زاد من حدة ووقع ما يحدث بأوروبا هو أن بلدانها كانت الأكثر تماسكا ومناعة واستعدادا لمقاومة ظروف وتبعات التغير المناخي ثم صدم العالم بمشاهد مرعبة تعكس عمق معاناتها وخاصة في دول جنوب القارة الأوروبية كإيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا والبرتغال. وامتدت آثار التغيرات البيئية الناتجة عن تسارع موجات الاحترار العالمي إلى كل من ألمانيا وبريطانيا شمالا. ويقول الخبير المناخي والبيئي وعضو الاتحاد العالمي لصون الطبيعة، أيمن هيثم قدوري، في لقاء مع موقع قناة «سكاي نيوز عربية» ان «تقارير الأمم المتحدة وتنبؤات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية كانت قد رسمت ملامح قاتمة لآثار التغير المناخي والجفاف المحتمل لنحو 60% تقريبا من أراضي مختلف القارات للأعوام الخمس ما بين 2021 و2025». واتسم الشتاء الماضي كما يوضح المتحدث «بقلة تساقط الثلج وانحسار مناطق الهطول المطري إذ انخفصت معدلات هطول الأمطار بإيطاليا لأكثر من 55% عن معدلاتها في الأعوام السابقة إضافة لانخفاص التساقط الثلجي بنسبة 70% لتفقد البحيرات المجهزة لمجرى نهر بو إمكانية استدامة تدفقه. وخلص عالم إيطالي إلى أن حالات نفوق حوالى خمسين بقرة في أوائل أغسطس في شمال غرب إيطاليا لجراء التسمم ببراعم نبتات السرغوم (ذرة رفيعة) قد تكون ناتجة عن موجة الجفاف الحالية. وقال الطبيب البيطري في معهد التجارب الحيوانية في بييمونتي وليغوريا ووادي أوستا ستيفانو جيانتين «نشتبه في أن يكون الجفاف مسؤولاً عن وجود كمية كبيرة جداً من مادة الدرهين (القاتلة) في نباتات الذرة الرفيعة».