الصين تلجأ إلى الاستمطار لإنقاذ محاصيلها

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بكين - الوكالات: أعلنت الصين أنها ستحاول حماية محصول الحبوب لديها من الجفاف القياسي باستخدام المواد الكيماوية للاستمطار بينما تنتظر المصانع في الجنوب الغربي لمعرفة ما إذا كانت ستغلق لمدة أسبوع آخر، بسبب نقص المياه اللازمة لتوليد الطاقة الكهرومائية. وأدى الصيف الأكثر سخونة وجفافا منذ أن بدأت الصين عملية الرصد والتسجيل قبل 61 عاما إلى ذبول المحاصيل وترك الخزانات عند نصف مستوى المياه الطبيعي وتم إغلاق المصانع في مقاطعة سيتشوان الأسبوع الماضي لتوفير الطاقة للمنازل مع زيادة الطلب على أجهزة تكييف الهواء، في الوقت الذي وصلت فيه درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية. ووفقا لصحيفة «غلوبال تايمز» قال وزير الزراعة، تانغ رين جيان، إن الأيام العشرة المقبلة هي «فترة مهمة لمقاومة الضرر» بالنسبة لمحصول الأرز في جنوب الصين. وأضاف تانغ أن السلطات ستتخذ خطوات طارئة «لضمان حصاد الخريف للحبوب»، الذي يمثل 75% من الإجمالي السنوي للصين. وقالت وزارة الزراعة إن السلطات «ستحاول زيادة هطول الأمطار» عن طريق الاستمطار بالمواد الكيماوية ورش المحاصيل بـ«عامل الاحتفاظ بالمياه» للحد من التبخر. ولم تذكر تفاصيل عن مكان القيام بذلك.