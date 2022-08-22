الحرس الثوري: تسليح الضفة الغربية يجري الآن

عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: أعلن القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي أنه «مثلما تسلحت غزة ضد العدو الصهيوني، فمن الممكن أن تتسلح الضفة الغربية بنفس الطريقة، وهذه العملية جارية حاليا».

وأشار في تصريحات للموقع الإعلامي لمكتب المرشد الايراني الاعلى إلى أن تسليح الضفة «واقع يجري الآن، وأن المقاومة اليوم أصبحت ملتهبة ونشطة في الضفة» وفقا وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».

وتابع موضحا أن «الحصول على الأسلحة أصبح أسهل بكثير من ذي قبل، وأن التكنولوجيا ليست شيئاً يمكن لأي شخص أن يوقف نقلها ونموها، وفي العالم اليوم، تصنّع الأسلحة وتُنقل بسهولة بالغة وعادة ما يكتشف الإسرائيليون ذلك بعد فوات الأوان».

