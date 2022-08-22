زيلينسكي يحذِّر من هجوم روسي كبير في ذكرى الاستقلال

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عواصم - الوكالات: حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن روسيا قد تشن هجوما كبيرا خلال احتفال أوكرانيا بذكرى استقلالها الأسبوع الجاري، وفي حين تحدثت موسكو عن استهداف قواتها بمواد سامة واصل الطرفان تبادل الاتهامات بشأن قصف محطات للطاقة النووية. وخلال كلمته اليومية مساء السبت، قال زيلينسكي إن القوات الروسية قد تسيء استغلال يوم استقلال أوكرانيا بشكل خاص من أجل شن هجمات وحشية داعيا مواطنيه إلى التآزر والقتال. وتحيي أوكرانيا يوم الاستقلال في 24 أغسطس الذي يوافق مرور نصف عام على الحرب الروسية. وأشار الرئيس الأوكراني بشكل غير مباشر في كلمته إلى سلسلة الانفجارات التي وقعت الأيام الأخيرة في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا عام 2014، قائلا إن الاحتلال الروسي مؤقت. ولم تعلن كييف مسؤوليتها عن الهجمات على أهداف عسكرية، ولكن تصريحات روسية وتقارير إعلامية غربية تشير إلى أن أوكرانيا تقف وراءها. وفي تطورات أخرى، اتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية باستخدام مواد كيماوية سامة ضد قواتها في مقاطعة زاباروجيا (جنوب شرقي أوكرانيا) يوم 31 يوليو الماضي. وقالت الوزارة إنه تم نقل أفراد قواتها إلى المستشفى العسكري بعد أن ظهرت عليهم أعراض تسمم شديد، مشيرة إلى أن الفحوص أظهرت وجود مواد سامة من مادة البوتولونيوم. وأضافت أنه يجري الآن إعداد الوثائق المدعومة بنتائج التحليلات المخبرية التي تثبت اقتراف الجانب الأوكراني ما وصفته الوزارة بالإرهاب الكيماوي وأنها ستقوم بتقديمها لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية.

