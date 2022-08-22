ليفربول ومان يونايتد .. قمة خاصة

دوليه

من المرجح أن تزداد البداية الكارثية لنادي مان يونايتد داخل الملعب وخارجه ومتذيل ترتيب الدوري الانكليزي للمرة الأولى منذ 30 عاماً، سواء عندما يواجه ليفربول اليوم في ختام منافسات المرحلة الثالثة. وتكتسب القمة التي تجمع بين هذين الناديين أهمية كبرى هذا الموسم بعد البداية المتواضعة «للريدز» من جهة و«الشياطين الحمر» من جهة ثانية، حيث ستكون الأعين شاخصة على ملعب «أولد ترافورد» الذي سيكون مسرح الأحلام بين جريحين. واصطدمت أحلام ليفربول باستعادة لقب البريميرليغ بتعادلين مخيبين أمام فولهام 2-2 وكريستال بالاس 1-1 في المرحلتين الماضيتين، ما جعل رجال المدرب الألماني يورغن كلوب يتأخرون بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب المتصدر بالعلامة الكاملة. غير أن أزمة ليفربول الذي اضطر للتعامل مع واقع الاصابات التي لحقت بصفوفه في بداية الموسم الحالي وخسارة جهود وافده الجديد المهاجم الأوروغوياني داروين نونييس لثلاث مباريات جراء حصوله على بطاقة حمراء في بداياته على أرض فريقه أمام بالاس لنطحه مدافع الأخير الدنماركي يواكيم اندرسن، لا تُقارن بما يمر به منافسه يونايتد. ودوّن الهولندي إريك تن هاغ المدرب الجديد «للشياطين الحمر» اسمه في السجلات كأسوأ بداية لمدرب في تاريخ النادي على مر 100 عام بعد الخسارة القاسية أمام برنتفورد برباعية نظيفة، كان سبقها هزيمة أولى في «أولد ترافورد» أمام برايتون 1-2. وتقام القمة المنتظرة في أجواء مشحونة، حيث من المتوقع أن تنظم جماهير يونايتد احتجاجات على نطاق واسع قبيل انطلاق المباراة تعبيراً عن اعتراضها على سياسة عائلة غلايزر الأميركية مالكة النادي منذ عام 2005. وداخل المستطيل الأخضر، وجد تن هاغ (52 عاماً) القادم من أياكس الهولندي هذا الموسم نفسه مضطراً، في ظل غياب سياسة تعاقدات واستراتيجية انتقالية منسقة، نفسه مضطرا للتعامل مع التشكيلة ذاتها التي كانت عانت من خسارتين مذلتين 5-0 و4-0 على يد ليفربول في الموسم الماضي. كما تحوم الشكوك حول صوابية قرار تن هاغ الذي ضغط للتعاقد مع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس الذي أشرف عليه سابقاً في أياكس، حيث إن قلب الدفاع تأخر للتأقلم مع قساوة البريميرليغ، في حين كتب الكثير عن قصر قامته (1.75 م) وفشله في حسم الصراعات الهوائية في المباراتين الاوليين. وأخرج تن هاغ الوافد الجديد عند الاستراحة أمام برنتفورد بعد شوط أول كارثي تأخر خلاله يونايتد بأربعة أهداف، في حين أقرّ بعد المباراة ان كان بامكانه استبدال جميع لاعبيه الاساسيين لو تسمح له القوانين بذلك.