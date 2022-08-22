الانتصار الثالث على التوالي لأرسنال

دوليه

واصل أرسنال سلسلة نتائجه الإيجابية بتغلبه على مضيفه بورنموث 3-0 أول من امس في المرحلة الثالثة من منافسات الدوري الإنكليزي. وتناوب على تسجيل أهداف «المدفعجية» كل من النرويجي مارتن أوديغارد (5 و11) والفرنسي ويليام صاليبا (54).

وبذلك رفع أرسنال رصيده إلى 9 نقاط في صدارة البريميرليغ محقّقًا العلامة الكاملة إلى حد الآن. في المقابل تجمّد رصيد بورنموث عند 3 نقاط في المرتبة 14. وهذه المرة الأولى التي يفوز فيها أرسنال في مبارياته الثلاث الأولى في الدوري منذ موسم 2004-2005 عندما كان يشرف عليه الفرنسي أرسين فينغر. كما أنها المرة الأولى التي يسجّل فيها فريق «الغانرز» 9 أهداف في مبارياته الثلاث الأولى منذ موسم 2010-2011.

وفي مباراة أخرى حقق توتنهام انتصارا صعبا على ولفرهامبتون 1-0. وسجل هدف المباراة نجم الفريق هاري كين بكرة رأسيه (64). ورفع توتنهام رصيده إلى 7 نقاط من 3 مباريات، فيما تجمد رصيد الذئاب عند نقطة يتيمة. وحقق كين رقماً قياسياً في البريميرليغ (انطلق النظام الجديد في 1993)، عندما أصبح الاكثر تسجيلاً مع فريق واحد رافعاً رصيده إلى 185 هدفاً، متخطياً مهاجم مانشستر سيتي السابق الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (184). وكان أيضاً الهدف الـ250 لكين مع توتنهام في مختلف المسابقات، ليقف على بعد 16 هدفاً وراء الراحل جيمي غريفز أفضل مسجل في تاريخ فريق شمال لندن. وهذا هو الهدف رقم 1000 لتوتنهام على أرضه في الدوري المحلي. وفي لقاء ثالث، اصل ليستر سيتي انطلاقته السيئة ومني بخسارة ثانية تواليًا بعد تعادل افتتاحي، بسقوطه على أرضه ضد ساوثمبتون 1-2 رغم تقدمه بهدف جميل لجميس ماديسون. وبصم جيمس ماديسون على هدف أصحاب الأرض من ركلة حرة رائعة (54). إلا أن هدفي البديل تشي آدمز في الشوط الثاني (68 و84)، ثانيهما عبر مقصية جميلة، منحا فريق «القديسين» فوزه الأول. ورفع ساوثمبتون رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني عشر في حين تجمّد رصيد ليستر سيتي عند نقطة يتيمة في المرتبة الثامنة عشرة.

