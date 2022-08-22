إنتر احتفل بثلاثية في شباك سبيتسيا

دوليه

احتفل إنتر بعودة مهاجمه القديم-الجديد البلجيكي روميلو لوكاكو إلى ملعبه بفوز سهل على ضيفه سبيتسيا 3-0 أول من امس، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي، ليتصدر الترتيب. وانفرد إنتر، وصيف الموسم الماضي مؤقتاً بالصدارة بالعلامة الكاملة مع 6 نقاط من مباراتين، في سعيه لاستعادة لقب الدوري، الذي احرزه الموسم ما قبل الماضي، بعدما عزز صفوفه بلوكاكو الذي احتفل بأفضل طريقة ممكنة بعودته إلى ملعب «جوسيبي مياتسا» في ميلانو في مباراته الأولى منذ مايو 2021 ورحيله إلى تشلسي الانكليزي، بعدما مرر كرة الهدف الاوّل وكان خلف الهدف الثاني، ولم يكن ينقصه سوى هز الشباك. وسجل أهداف إنتر الأرجنتينان لاوتارو مارتينيس (25) وبديله خواكين كوريا (82)، والتركي هاكان تشالهان أوغلو الذي أضاف الثاني (52). وكان إنتر، الذي تخلى عن التشيليين أرتورو فيدال والمخضرم أليكسيس سانشيز المغادر إلى مرسيليا الفرنسي، استهل مغامرته بفوز صعب على ليتشي 2-1 في الوقت بدل الضائع. ولم يدخل سيموني إنزاغي مدرب «نيراتسوري» تعديلات على تشكيلته فدفع بالثنائي لوكاكو-مارتينيس في خط الهجوم، فيما فضّل إشراك فيديريكو ديماركو على الرواق الأيسر على حساب الألماني روبن غوسنز.

وخيّم التعادل السلبي بين تورينو مع ضيفه لاتسيو، ليرفع الناديان رصيدهما إلى 4 نقاط لكل منهما مع نفس فارق الأهداف، بعد فوز لاتسيو على بولونيا 2-1، وتورينو على مونتسا بالنتيجة ذاتها في المرحلة الأولى.

وهو التعادل الرابع توالياً بين الفريقين في المباريات الأربع الأخيرة في «سيري أ»، علماً أن المرة الوحيدة التي امتدت فيها السلسلة إلى هذا الكمّ من التعادلات توالياً كانت بين أبريل 1976 وديسمبر 1977. وحقق ساسوولو فوزه الأول هذا الموسم على حساب ليتشي 1-0، سجله دومينيكو بيراردي في الدقيقة 40. وتختتم المرحلة اليوم بلقاءي روما أمام كريمونيزي وسمبدوريا مع يوفنتوس.

