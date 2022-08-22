فوز صعب لمرسيليا

دوليه

حقق مرسيليا فوزاً صعباً على ضيفه نانت 2-1 اول من امس ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي، ليتقاسم صدارة الترتيب مع لنس الفائز على مضيفه موناكو 4-1. وتقاسم النادي الجنوبي الصدارة مؤقتاً مع لنس برصيد 7 نقاط لكل منهما وبنفس فارق الأهداف. وما زال مرسيليا بإشراف مدربه الجديد الكرواتي إيغور تودور، الذي حل بدلاً من الأرجنتيني خورخي ساومباولي يعاني لفرض نفسه، إذ انتزع الفوز في ملعبه فيلودروم بالنيران الصديقة بعدما سجل نيكولاس بالوا هدفاً في مرمى فريقه بالخطأ في الدقيقة 82، في سابع أهدافه بالخطأ في مرمى الأندية التي دافع عنها في مسيرته. ولعب مرسيليا منذ الدقيقة 76 بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه صامويل غيغو لتلقيه بطاقتين صفراوين، ليتسبب بركلة جزاء اثر خطأ داخل منطقة الجزاء ادرك بفضلها لودوفيك بلا التعادل (78)، بعد 8 دقائق من افتتاح المدافع شانسيل مبمبا من جمهورية كونغو التسجيل لمرسيليا.

