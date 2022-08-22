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دوليه

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بريمن قلب الطاولة على دورتموند


سجل فيردر بريمن ثلاثة أهداف في الدقائق السبع الأخيرة ليُلحق بمضيفه بوروسيا دورتموند خسارة قاسية 3-2 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب «سيغنال إيدونا بارك» أول من امس، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الألماني.
وتقدّم دورتموند بهدفي يوليان برانت (45+2) والبرتغالي رافاييل غيريرو (77)، قبل أن ينتفض بريمن العائد إلى «بوندسليغا» بفضل البدلاء ليقلص بدايةً الفارق عبر الوافد الجديد الإنكليزي لي بوشانان (89) ويدرك التعادل بفضل نيكلاس شميت (90+3)، ليعود وينتزع النقاط الثلاث بفضل الاسكتلندي أوليفر بورك (90+5).
ومُني دورتموند بخسارته الأولى هذا الموسم بعد فوزين على باير ليفركوزن 1-0 وفرايبورغ 3-1، ليتراجع للمركز السابع برصيد 6 نقاط. في المقابل، حافظ بريمن على سجله خالياً من الخسارة بعدما استهل مغامرته بتعادلين أمام فولفسبورغ وشتوتغارت بالنتيجة ذاتها 2-2، ليتقدم للمركز الثامن مع 5 نقاط. كما سقط لايبزيغ على أرض أونيون برلين 1-2. وفي بقية المباريات فاز هوفنهايم على باير ليفركوزن 3-0. وفرايبورغ على شتوتغارت 1-0. وماينتس على أوغسبورغ 2-1. في حين حسم التعادل نتيجة مواجهة فولفسبورغ وشالكه 0-0.


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