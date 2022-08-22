معركة شكاوى بين الأهلي والزمالك

دوليه

انتقل الصراع بين إدارتي الأهلي والزمالك إلى مكان جديد وتحديدا لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم. وشهدت الفترة الماضية صراعا كبيرا بين الناديين في ساحات القضاء وحصل الأهلي على حكم بحبس رئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور لمدة شهر، لكن الأخير أعلن إيقاف تنفيذ الحكم.

وقدم الأهلي شكوى رسمية ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك، للجنة الانضباط بالاتحاد المصري بسبب هجومه المستمر على محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

على الجانب الآخر، قدم الزمالك شكوى رسمية ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي نتيجة انتقاده للقلعة البيضاء. وتدرس لجنة الانضباط برئاسة المستشار محمد عبده صالح هذه الشكاوى استعدادا لإصدار قرارات رسمية بشأنها.

جدير بالذكر أن الفريق كامل الوزير وزير النقل سبق أن تحدث في تصريحات إعلامية عن وجود محاولات للصلح بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب.

