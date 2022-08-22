أفشة يخضع للجراحة

دوليه

خضع لاعب الأهلي المصري محمد مجدي «أفشة» لجراحة «الفتاق» ،حيث سيغيب لفترة تصل من أسبوعين إلى 3 أسابيع يخوض خلالها برنامجا تأهيليا حتى يعود للمشاركة في التدريب استعدادا للموسم الجديد. وكان من المقرر أن يجري «أفشة» العملية بعد نهاية الموسم الحالي، لكن بعد ابتعاد الأهلي عن المنافسة قرر مجلس الادارة اشراك اللاعبين الشباب فيما تبقى من الموسم وهو ما سمح للاعب باجراء العملية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي إن أفشة أجرى عملية «فتق في جدار البطن» بأحد المستشفيات ‏بمدينة 6 أكتوبر.‏ وحرص أبو عبلة على التواجد مع أفشة خلال إجراء العملية للاطمئنان ‏على حالته.

