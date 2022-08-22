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كاظمة هزم برقان ودياً.. ولافي غادر إلى ألمانيا

العربي والرجاء لحل «أزمة خابا»

راشد خلف
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الإثنين 22 أغسطس 2022

يبحث نادي الرجاء البيضاوي المغربي عن حل لمشكلة اللاعب حمزة خابا الذي يتدرب حالياً مع الفريق لكنه غير قادر على تسجيله في قائمته للموسم الجديد كون اللاعب وقع للنادي العربي لمدة موسمين ورفض الانتظام في معسكر تونس رغم اتخاذ جميع الاجراءات التي تسمح له بدخول الكويت، وفضل التوقيع للرجاء الرياضي رغم أن عرض الأخير كان أقل ماديا، وهو ما دفع العربي  للدخول في نزاع قضائي مع اللاعب والنادي المغربي.
وترددت أنباء عن نية العربي إعارة خابا للرجاء لمدة موسم واحد على أن يعود للفريق الموسم المقبل، لكن رئيس النادي البيضاوي عزيز البدراوي صرح لبرنامج «الديربي» بأن المشكلة قريبة من الحل، وقال: «نحن والعربي اشقاء وقضية حمزة خابا قريبة من الحل بعد ان ارسلنا رسالة للفريق الكويتي نوضح ظروف اللاعب الشخصية الذي يعاني من ضغط نفسي كبير وغير صحيح ما يُثار بأن هناك اتفاقا مع العربي على اعارة اللاعب للرجاء لمدة موسم».
من جانب آخر، تغلب كاظمة على برقان بنتيجة 3-1 في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس على ستاد الصداقة والسلام ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد. سجل أهداف البرتقالي الإسباني جاي ديمبلي وشبيب الخالدي وبندر بورسلي. وهي المباراة الأولى التي يخوضها كاظمة بعد العودة من معسكره التدريبي في صربيا، ويستعد الفريق لمباراته الأولى في بطولة الدوري الممتاز أمام الفحيحيل يوم السبت المقبل.
على صعيد متصل، غادر لاعب البرتقالي ناصر لافي إلى ألمانيا أمس لاستكمال البرنامج الإعدادي بعد نجاح العملية التي أجراها في الكتف الشهر الماضي. وتوجه اللاعب عبر حسابه الشخصي بالشكر إلى رئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين ورئيس نادي كاظمة اسعد البنوان وجميع اعضاء الاتحاد ونادي كاظمه على «مواقفهم معي ودعمهم لي خلال الفترة الماضية وتكفلهم بكل امور رحلة العلاج».


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