مقر مؤقت لـ «الكرة» في ستاد جابر

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وقع مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح بروتوكول تعاون مع رئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين بحضور نائب رئيس الاتحاد احمد عقلة يهدف الى استخدام مقر مؤقت للاتحاد خلال الفترة المقبلة بستاد جابر الاحمد الدولي لحين انتهاء عملية اعادة بناء مقر الاتحاد بالعديلية والتي تأتي ضمن خطة الاتحاد في تطوير المبني القديم وتهيئة مناخ الاستثمار في المبني، ويأتي البروتوكول في اطار التعاون بين الهيئة والاتحادات المحلية بما فيهم اتحاد كرة القدم.

وأكد فليطح ان بروتوكول التعاون يأتي في اطار دعم الهيئة للاتحاد خلال الفترة المقبلة بتوفير مقر مؤقت له لحين اعادة بناء المقر القديم، وقال: «الهيئة لن تدخر جهدا في دعم جميع الاتحادات بتوفير المنشآت والبنية التحتية وسبق وان تعاونت الهيئة مع الاتحاد الكويتي لكرة اليد باستخدام صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات لإقامة المنافسات المحلية والدولية للمنتخبات المختلفة». واشار فليطح الى ان الهيئة وفرت مقر مؤقت لاتحاد كرة القدم تستطيع اللجان العاملة من خلاله ادارة شؤون اللعبة خاصة ان الاستحقاقات المحلية ستنطلق يوم 25 اغسطس الحالي بإقامة منافسات الدوري.

