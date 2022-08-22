«ناشئي اليد» خسر أولى مبارياته

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خسر منتخب الناشئين لكرة اليد أولى مبارياته أمام اليابان 26-31 ضمن منافسات المجموعة الثانية في البطولة الآسوية التاسعة المؤهلة إلى بطولة العالم كرواتيا 2023، التي تستضيفها البحرين لغاية 31 أغسطس الحالي. وفي المجموعة ذاتها فازت السعودية على العراق 44-22، وقطر على الامارات 36-22، وفي المجموعة الاولى فازت البحرين على اوزبكستان 28-21، وكوريا الجنوبية على إيران 29-24.

ويلعب الأزرق في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان والسعودية والإمارات والعراق وقطر، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات البحرين وإيران والهند وكوريا الجنوبية وأوزبكستان. وخاض الفريق ثاني مواجهاته في المجموعة أمام الامارات في وقت متأخر مساء أمس.

