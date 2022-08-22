خيطان أنهى معسكره

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عاد إلى البلاد وفد نادي خيطان بعد أن أنهى معسكره التدريبي المقام في القاهرة استعداداً للموسم الجديد. وخاض خيطان الذي يقوده المدرب الوطني هاني الصقر 3 مباريات ودية مع فرق مصرية في المعسكر خسر في اثنتين أمام طلائع الجيش (0-1) وأمام سيراميكا (0-3)، وتعادل في واحدة مع النصر. وذكر النادي على حسابه الرسمي في موقع تويتر أن الوفد أنهى معسكره التدريبي في القاهره بحفل مبسط من قبل إدارة فندق «جويل سبورت سيتي» تبادل خلالها رئيس وفد نادي خيطان وأمين الصندوق السيد عبدالرحمن الرجعان ومدير الفندق الدروع التذكارية.

