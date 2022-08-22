خسارة «أزرق الصالات»

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خسر «أزرق الصالات» أمام منتخب أوزبكستان بنتيجة 2-4 في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس ضمن الاستعدادات لبطولة كأس آسيا للصالات التي تستضيفها البلاد خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 20 أكتوبر المقبلين. وهي المباراة الثانية التي تجمع المنتخبين بعد فوز المنتخب الأوزبكي في المباراة الأولى بنتيجة 4-3 يوم الخميس الماضي. ويتطلع «أزرق الصالات» إلى الظهور بصورة مميزة في البطولة الآسيوية بعد أن حقق بقيادة البرازيلي ريكاردو كاكاو نتائج لافتة في الفترة الأخيرة بحصوله على لقب بطولة غرب آسيا وذهبية دورة الألعاب الخليجية الثانية، بالإضافة إلى وصوله إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب التي استضافتها السعودية.

