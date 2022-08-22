شيماء وألطاف تتميزان في «تحكيم الغطس»

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تتطلع الشقيقتان الكويتيتان شيماء وألطاف الطباخ إلى التميز والحصول على الشهادة الدولية بالتحكيم في الغطس، وقطعتا شوطا مهما نحو ذلك من خلال مشاركتهما في معسكر المجلس الأولمبي الآسيوي في ماليزيا لتطوير رياضة الغطس في آسيا.

ونظم المجلس الأولمبي الآسيوي من 15 أغسطس الجاري حتى أمس معسكرا للشباب شارك فيه 28 شابا دون الـ 13 عاما، فضلا عن ورشتي عمل لـ 15 مدربا و17 حكما.

وقطعت شيماء وألطاف المسافة من الكويت إلى ماليزيا للمشاركة بشغف في ورشة عمل للتحكيم استمرت ثلاثة أيام حققتا فيها علامات وصلت إلى التميز في الاختبارات الخطية.

وخضع المشاركون في ورشة العمل الخاصة بالتحكيم لاختبار تضمن 20 سؤالا، فنالت فيه شيماء 90/100، وشقيقتها الأصغر ألطاف 95/100، ما رفع معنوياتهما أملا بالحصول على شهادة حكم دولي مؤهل. وقالت شيماء، 40 عاما، الحكمة الكويتية منذ 9 أعوام: إنه هدفنا الثمين. ولم يكن لدى أي من الشقيقتين خبرة في الغطس قبل أن تبدآ مسار الحصول على شهادة حكم محلي في الكويت، ولكنهما تقدران كثيرا هذا الرياضة، وطموحهما أن تحصلا على شهادة التحكيم الدولي وأن تلما بشكل دقيق بالقواعد التي تؤدي إلى ذلك.

