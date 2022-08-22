سمو أمير البلاد عزى تركيا والهند

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادثي السير، اللذين وقعا جنوب شرقي تركيا، وأسفرا عن مصرع 32 شخصاً وخلفا أكثر من 50 مصاباً، سائلاً سموه المولى تعالى أن يتغمد ضحايا هذين الحادثين الأليمين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية. وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانزلاقات الأرضية والفيضانات جراء الأمطار الغزيرة، التي اجتاحت شمالي الهند، راجياً سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية، وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.