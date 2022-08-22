سمو ولي العهد استقبل النواف والخالد وعزى تركيا والهند

وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء. كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد. وبعث سموه ببرقية تعزية إلى رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادثي السير، اللذين وقعا جنوب شرقي تركيا، وأسفرا عن مصرع 32 شخصا، وخلفا أكثر من 50 مصابا، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا برحمته ومغفرته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانزلاقات الأرضية والفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت شمالي الهند، متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.