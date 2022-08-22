«الجو الأميركي»: لم نتعرض لهجوم في الكويت

وطن النهار

قال سلاح الجو الاميركي انه تعرض «لهجوم دعائي» من قبل جماعة عراقية مسلحة لم يسمع بها من قبل زعمت زورا انها شنت هجوما بطائرة مسيرة على القوات الاميركية في قاعدة جوية بالكويت.

جاء بيان جناح الاستطلاع الجوي 386 التابع لسلاح الجو الاميركي بعد ساعات من اصدار الجماعة التي تطلق على نفسها اسم «الوارثين» بيانا على الانترنت زعمت فيه انها استهدفت في 12 اغسطس قاعدة علي السالم الجوية الكويتية، وتضمن الاعلان مقطع فيديو يظهر طائرة مسيرة تطلق من منصة، لكنه لم يقدم اي دليل على هجوم او اي ضرر وقع في القاعدة.

وزعم البيان ان الهجوم المزعوم يهدف الى الانتقام من الضربة الاميركية بطائرة مسيرة التي قتلت جنرال الحرس الثوري الايراني قاسم سليمان في بغداد في يناير 2020.

وتقع القاعدة الجوية على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود العراقية.

وقال بيان القوة الجوية للاسوشيتدبرس ان «المعلومات المضللة ذكرت بشكل خطأ ان ميليشيا ايرانية استخدمت «طائرات مسيرة» لشن هجوم على القاعدة، مثل هذا الهجوم لم يحدث.

ويشير البيان الى ان الولايات المتحدة تعتقد ان «الوارثين» هي على الارجح جماعية ايرانية، رغم انها وصفت نفسها بانها عراقية. واضاف البيان ان الادعاء عبر الانترنت «يهدف فقط الى خداع جمهورهم لتصديق الفرية» وان القوات الاميركية والكويت «تواصل ابراز القوة الجوية في جميع انحاء المنطقة دون انقطاع».

ولم تظهر صور الاقمار الصناعية التي نشرتها شركة بلانت لابس بي بي سي التي حللتها الاسوشيتدبرس منذ 12 اغسطس اي ضرر واضح في القاعدة.

من جهة اخرى، استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصباح بمبنى رئاسة الأركان العامة للجيش صباح امس قائد القوات البرية في القيادة المركزية الأميركية الفريق باتريك فرانك والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء مدير الخطط المشتركة العميد الركن فواز خضير الحربي ومساعد آمر القوة البرية العميد الركن عبدالله علي الجبعة وعدد من كبار الضباط القادة من كلا الجانبين.

