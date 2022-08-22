أميركا تعتزم نشر 100 منصة رصد غير مأهولة لتأمين الخليج

وطن النهار

كشف قائد الأسطول الأميركي الخامس الفريق بحري تشارلز برادفورد كوبر، خططاً لنشر المزيد من منصات الرصد في الخليج، مؤكداً أهمية حماية المنطقة التي وصفها بـ«وقود العالم». ووفق ما أوردت صحيفة «الأيام» البحرينية، الأحد، قال الفريق بحري تشارلز برادفورد كوبر إن القوات الأميركية تخطط لنشر 100 منصة رصد غير مأهولة في المنطقة تعرف بـ«يو إس بي»؛ بهدف الوصول إلى أحدث أسطول طائرات دون طيار في العالم بحلول صيف 2023.

وأوضح أن الهدف من نشر هذا العدد من المنصات هو «تطوير وتنمية ما يمكن تسميته بأحدث أسطول طائرات دون طيار في العالم». ولفت إلى أن هذا المخطط يُمَكّن من «رصد أي نشاط مزعزع لاستقرار المنطقة، لا سيما في المناطق والممرات المائية الحيوية، وسرعة الاستجابة لردع هذه الأنشطة، وذلك من أجل ضمان الأمن البحري الإقليمي». وشدد القائد كوبر على تركيز القوات البحرية على جانبين رئيسين في المنطقة، هما «تعزيز الشراكة مع الشركاء الإقليميين، وتسريع الابتكار المتعلق بالتقنيات المتطورة». وأعرب عن توقعاته بـ«انضمام المزيد من الدول في المستقبل إلى التحالفات الدولية في المنطقة، وتشكيل بنية أمنية بحرية دولية أقوى في هذا الجزء بالغ الأهمية للعالم». وقال: «المنطقة شاسعة، عندما نتحدث عن 8000 كم من السويس على امتداد وحول شبه الجزيرة العربية، لذا لا يمكن لأي قوة بحرية لوحدها القيام بهذه المهمة، بل يتطلب ذلك مجموعة واسعة من الشركاء لضمان الأمن الإقليمي».

وأضاف: «هذه المنطقة لديها أهمية حيوية، فهذه المنطقة هي وقود العالم؛ بالمعنى الحرفي والمجازي، ودورنا الأساسي والمهم هو ضمان حرية التدفق الحر للتجارة في جميع لأنحاء المنطقة، والممرات الاستراتيجية الثلاثة، وهذا ما يعزز من أهمية أن تعمل البلدان معاً».

وكشف القائد كوبر أن جهود مكافحة الأنشطة غير الشرعية أسفرت عن ضبط 9 آلاف قطعة سلاح خلال العام الماضي 2021، مبيناً أن جميعها كانت قادمة من إيران إلى اليمن.

ولفت إلى أن «هذه الكميات من الأسلحة المهربة تشكل ثلاثة أضعاف كميات السلاح التي ضبطت في العام 2020. فيما تقدر قيمة المخدرات التي ضبطت منذ مطلع هذا العام وحتى الآن بنحو 200 مليون دولار».

