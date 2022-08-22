«كونا» دشَّنت «التدريبي السابع» لتأهيل الطلبة

وطن النهار

دشنت «كونا» أمس الاحد البرنامج التدريبي السابع لتأهيل الطلبة الجامعيين للموسم (2022 -2023) بمشاركة 19 طالبا وطالبة من جامعة الكويت. وبهذه المناسبة قال أستاذ الاعلام والعلاقات العامة في جامعة الكويت ومشرف البرنامج د. أحمد الكندري في تصريح صحافي ان الكتابة الصحافية بكل أنواعها فن يحتاج الى مهارة وتدريب ولها اسس وقواعد يجب اتباعها عند كتابة أي من الفنون الصحافية. وأضاف الكندري أن الاعلام في الوقت الحالي تطور كثيرا بوجود التكنولوجيا المتنوعة التي تشهد تطورات مضطردة تساعد الصحافي في عمله، مشيرا الى ضرورة حسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي اصبحت عاملا مؤثرا في المجتمعات.

وبين ان وسائل التواصل الاجتماعي هي اداة اجتماعية ولكن بعض الناس أصبحوا يستخدمونها في نشر الأخبار، مشددا على ضرورة تحري الصحافي الدقة في نقل ونشر الأخبار واستخدام التكنولوجيا في مسارها الصحيح.

وحث الكندري الطلبة المشاركين في البرنامج التدريبي على اغتنام فرصة البرنامج لتعلم الأسس الصحيحة في كتابة الخبر والذي يعد أحد أهم أنواع الفنون الصحافية ومدخلا لسوق العمل الاعلامي.

من جانبه قال نائب رئيس التحرير للشؤون الدولية عقاب القوبع في تصريح مماثل: ان البرنامج الذي يستمر الى 24 سبتمبر المقبل سيبدأ بورشة عمل يتعرف خلالها الطلبة على اسس كتابة الخبر الصحافي وأنواعه ومصادره الى جانب مراعاة تعليم قواعد اللغة العربية أثناء التدريب على كتابة الفنون الصحافية.

