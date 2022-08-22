السعدون.. كفى المعارضة «الانقسام»

الأولى

وسط ترحيب كبير من أغلب نواب المعارضة السابقين، قطع رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون الطريق على كل من يفكر من مرشحي كتلة المعارضة في الترشح لمنصب رئيس مجلس الأمة بعد أن أعلن ترشحه للانتخابات البرلمانية عن الدائرة الثالثة في الوقت الذي أعلن فيه النائب السابق خالد السلطان عدم رغبته في خوض المعركة الانتخابية.

وحسب مصادر «معارضة» فإن تأكيد السعدون خوضه الانتخابات يعد إعلاناً ضمنياً لترشحه لمنصب رئاسة مجلس الأمة، وبذلك سيكون حلقة الوصل بين كل مرشحي المعارضة الذين كانوا يطمحون بهذا المنصب مثل محمد المطير وشعيب المويزري الذي أعلن دعمه للسعدون في انتخابات الرئاسة المقبلة.

المصادر أكدت ان السعدون سد بهذا الإعلان إحدى ثغرات الخلاف بين أطراف المعارضة المختلفة وليس أبلغ من تصريح النائب السابق مسلم البراك حين قال مساء أول من أمس ان «الرئاسة سعدونية»، بينما تبقى ثغرة أكبر تنتظر من يسدها تتمثل في إعلان أسماء الكتلة الوطنية لمرشحيها وهو ما يبدو أنه سيكون عسيرة الولادة.

من جانب آخر، استمرت مشكلة بدر الداهوم مع الانتخابات منذ المجلس الماضي بعد ان تم إسقاط عضويته ولا يزال ممنوعاً من خوض الانتخابات الحالية لعدم قيده في الكشوف الأخيرة وهو الأمر الذي دعاه أمس إلى تقديم طعن لإدارة الانتخابات مطالباً من خلاله إدراج اسمه بالقيود.

إلى ذلك ظهرت بوادر التغييرات التي أفرزها مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية على المرشحين من حيث تغيير دوائرهم الانتخابية، إذ أعلن النائب الأسبق علي الدقباسي عن رغبته بالترشيح عن الدائرة الانتخابية الثانية بعد ان كان يترشح في الدائرة الرابعة.