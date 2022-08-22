صاحب السمو شكر الشمري لإنقاذه أرواح المواطنين والمقيمين

الأولى

بأوامر وتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بشأن متابعة الأحداث المحلية ودعم سموه لأهل الكويت المخلصين لوطنهم استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد حيث قدم لسموه حمد عيد الشمري الموظف في إدارة مرور الجهراء بوزارة الداخلية.

وقد نقل سمو ولي العهد شكر صاحب السمو أمير البلاد للمواطن معربا عن تقدير القيادة السياسية لجهوده المخلصة التي أدت إلى إنقاذ أرواح المواطنين والمقيمين قبيل انهيار سقف مبنى مرور الجهراء متمنيا سموه له دوام التوفيق والنجاح.

من جهة أخرى اعلنت وزارة الدخلية أن اللجنة الفنية المشكّلة في حادث انهيار سقف مرور محافظة الجهراء، قد انتهت من أعمال الفحص والمعاينة للمبنى ورفعت توصياتها النهائية لوزير الداخلية الذي أمر بإحالة الواقعة برمتها للنيابة متضمنة الشركة المنفذة والمقاول والمكتب الاستشاري وكل من له علاقة بالواقعة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.