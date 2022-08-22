10 قضاة للفصل بـ «طعون الجداول»

الأولى

أصدرت المحكمة الكلية قراراً بندب 10 قضاة لـ 5 دوائر، للنظر في الطعون المقدمة من ذوي الشأن على قرارات إدارة شؤون الانتخابات الخاصة بالقيد في الجداول الانتخابية.

نص القرار الذي اصدره رئيس المحكمة المستشار عبداللطيف ثنيان على ندب القاضيين: بدر الأحمد وسعود الفرهود، لطعون الدائرة الأولى بقصر العدل، والقاضيين: أحمد الدويسان وخالد الحمد، لطعون الدائرة الثانية في محكمة حولي، والقاضيين: راشد الطاحوس وعمر العتال، لطعون الدائرة الثالثة بمحكمة الفروانية، والقاضيين: علي شمس الدين ويوسف المقهوي، لنظر طعون الدائرة الرابعة بمحكمة الفروانية، والقاضيين: عبدالعزيز الخياط وعمر المليفي لنظر طعون الدائرة الخامسة في محكمة الأحمدي. وكانت إدارة شؤون الانتخابات دعت في بيان لها الناخبين الى التعاون معها بالاطلاع على القيود الانتخابية المعلقة في مخافر الشرطة مع السماح لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها اذا كان قد أهمل إدراج اسمه بغير حق، على ان تقدم الطلبات إلى إدارة شؤون الانتخابات خلال يوم 24 ساعة من تاريخ نشر الجداول، وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطي إيصالات لمقدميها ولمدة يوم 24 ساعة تبدأ اليوم الاثنين وذلك بمقر إدارة شؤون الانتخابات الكائنة بالشويخ السكنية.