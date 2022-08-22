وزير الإعلام أنهى خدمات 50 مستشاراً

الأولى

أصدر وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري قرارات بإنهاء عقود أكثر من 50 مستشاراً وخبيراً في وزارة الإعلام موزعين على قطاعات الوزارة المختلفة.

من جهة أخرى أصدرت وزارة الاعلام تعميماً لموظفيها شددت فيه على «عدم العمل لدى المؤسسات أو الهيئات أو الشركات أو الأفراد، سواء كان ذلك أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارج أوقات الدوام الرسمي، متى كان ذلك دون الحصول على تصريح أو إذن كتابي مسبق من الوزارة»، مشيرة إلى أن «من يخالف ذلك سيتعرض للمسؤولية القانونية». ولفت وكيل وزارة الإعلام بالتكليف محمد بن ناجي إلى أن التعميم يأتي إعمالاً لنص المادة 25 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والتي تنص في البند الثالث على أنه يحظر «أن يؤدي الموظف أعمالا للغير بمرتب او بمكافأة او بدونها ولو في غير اوقات العمل الرسمية الا بإذن كتابي من الوزارة، ويعتبر عدم الحصول على هذا الإذن بمثابة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة».