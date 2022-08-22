loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

حظر العمل الخارجي للموظفين دون إذن كتابي مُسبق

وزير الإعلام أنهى خدمات 50 مستشاراً


أصدر وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري قرارات بإنهاء عقود أكثر من 50 مستشاراً وخبيراً في وزارة الإعلام موزعين على قطاعات الوزارة المختلفة.
من جهة أخرى أصدرت وزارة الاعلام تعميماً لموظفيها شددت فيه على «عدم العمل لدى المؤسسات أو الهيئات أو الشركات أو الأفراد، سواء كان ذلك أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارج أوقات الدوام الرسمي، متى كان ذلك دون الحصول على تصريح أو إذن كتابي مسبق من الوزارة»، مشيرة إلى أن «من يخالف ذلك سيتعرض للمسؤولية القانونية». ولفت وكيل وزارة الإعلام بالتكليف محمد بن ناجي إلى أن التعميم يأتي إعمالاً لنص المادة 25 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والتي تنص في البند الثالث على أنه يحظر «أن يؤدي الموظف أعمالا للغير بمرتب او بمكافأة او بدونها ولو في غير اوقات العمل الرسمية الا بإذن كتابي من الوزارة، ويعتبر عدم الحصول على هذا الإذن بمثابة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة