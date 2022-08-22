الأولى

اقترحت عضو المجلس البلدي م. علياء الفارسي تطبيق نظام «Park and Ride» العالمي «اركن واركب» كإحدى وسائل النقل الجماعي، وتطبيق الاستراتيجية الثالثة في المخطط الهيكلي الرابع للكويت 2040.

وذكرت الفارسي في كتابها الموجه إلى رئيس المجلس البلدي أن فكرة المشروع كإحدى صور النقل الجماعي التي تحد من الازدحام المروري وبالتالي من التلوث البيئي من خلال تخصيص أراضٍ أو مساحات في محافظات الدولة لخدمة الغرض. وبينت الفارسي أن فكرة المشروع تعتمد على توزيع نقاط الخدمة على 6 مناطق تغطي جميع المحافظات وذلك بشكل محدد ومدروس، مع إمكانية زيادة نقاط الخدمة مستقبلاً وذلك باقامة مواقف سيارات متعددة الأدوار ومواقف باصات خاصة واستراحات للذكور والاناث، بالإضافة إلى تخصيص بعض المساحات للأنشطة التجارية، على أن يقوم المستفيد من هذه الخدمة بركن سيارته في الموقف ثم يستقل باصات ذات كفاءة عالية تنقله من وإلى المرافق ضمن جدول زمني محدد مع توافر خدمات واستراحات.

وحددت الفارسي في مقترح المشروع 6 نقاط تقع في الخالدية والعديلية والجابرية وغرب ابو فطيرة الحرفية وجنوب الصباحية، والجهراء.

وأفادت الفارسي بأن المكونات المقترحة لأماكن «نقاط» التجمع تتضمن، مواقف سيارات متعددة الأدوار لا تتجاوز 80% من مساحة الأرض، ومواقف باصات لا تتجاوز 15% من مساحة الأرض، واستراحات للمستفيدين من الخدمة ومساحات للأنشطة التجارية بنسبة لا تتجاوز 5% من مساحة الأرض.