«الداخلية»: اطَّلعوا على كشوف الناخبين في مخافر الشرطة

وطن النهار

أعلنت وزارة الداخلية أنه نظرا لصدور مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.

والذي تضمن تعديل وإضافة عدد من المواد حتى يمكن العمل به في أول انتخابات قادمة يقرر إجراؤها بعد نفاذ هذا المرسوم.

فقد قامت إدارة شؤون الانتخابات تقوم بقيد كل أسماء الكويتيين المستوفين لشروط الانتخاب كل منهم في دائرته الانتخابية (حسب العنوان المدون بالبطاقة المدنية) ونشر تلك الأسماء والجداول في الجريدة الرسمية، وأشارت إلى أنه لا تجوز عملية الإضافة أو الحذف إلى تلك القيود إلا من خلال الإجراءات المنصوص عليها والمدة القانونية التي حددها المرسوم.

ودعت الوزارة الناخبين الى التعاون معها بالاطلاع على كشوف الناخبين والتي تم عرضها بمخافر الشرطة المرفقة بهذا البيان في كل الدوائر الانتخابية الخمس حيث كفل القانون للناخبين حق الاطلاع على تلك الكشوف، وصولا للتمثيل النيابي الحر وحماية لإرادة الأمة من زيف النتائج، وإعمالا لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الأمة على السواء وذلك لبناء مجلس نيابي معبر تعبيرا حقيقيا عن إرادة الأمة التي هي مصدر السلطات. من جانب آخر أصدر رئيس المحكمة الكلية المستشار عبداللطيف ثنيان قراراً بندب 10 قضاة لـ 5 دوائر، للنظر في الطعون المقدمة من ذوي الشأن على قرارات إدارة شؤون الانتخابات بقيد الناخبين في الجداول الانتخابية. نص القرار على ندب القاضيين بدر الأحمد وسعود الفرهود، لطعون الدائرة الأولى بقصر العدل، كما تم ندب القاضيين أحمد الدويسان وخالد الحمد، لطعون الدائرة الثانية في محكمة حولي، كما تم ندب القاضيين راشد الطاحوس و عمر العتال، لطعون الدائرة الثالثة بمحكمة الفروانية، وندب القاضيين علي شمس الدين و يوسف المقهوي، لنظر طعون الدائرة الرابعة بمحكمة الفروانية، و ندب القاضيين عبدالعزيز الخياط وعمر المليفي لنظر طعون الدائرة الخامسة في محكمة الأحمدي.

