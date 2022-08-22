الكندري: شرّعوا أبوابكم لاستقبال المواطنين

وطن النهار

حث وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري قياديي المؤسسة على فتح أبوابهم للمواطنين واستقبالهم و تسريع وتيرة التوزيعات في المشاريع الاسكانية وتذليل كل العقبات توفيرا للوقت والجهد على المواطنين لتسليمهم قسائمهم، لاسيما خدمة التخصيص وأوامر البناء التي وفرتها المؤسسة في تطبيق سهل الحكومي دون الحاجة لمراجعة المؤسسة، بالاضافة الى خدمات كثيرة تقدمها تصل إلى 19 خدمة إسكانية.

واضاف الكندري خلال متابعته سير عملية إجراء القرعة على الدفعة الرابعة للضاحية الثانية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله التي تشتمل على 206 قسائم بمساحة 400 م² صباح امس مع لجنة التوزيع بسحب عدد من البطاقات للمواطنين، مباركاً لهم استلامهم قسائمهم، متداركاً ان الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة المشرفة على عملية القرعة ياتي ليجسد الاهتمام بالمواطنين وتوفير جميع سبل الراحة لهم أثناء عملية القرعة، معبراً عن بالغ شكره وتقديره جراء جهودهم المبذولة وتفانيهم بالعمل.

